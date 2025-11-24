'Yellowstone' presenta el tráiler de su esperada secuela. Así continúa la historia del personaje de Luke Grimes

Hace unos días se anunciaba que el esperado estreno de la secuela de 'Yellowstone' tendrá lugar el 1 de marzo de 2026 y la noticia ahora es que CBS al fina ha lanzado el tráiler de 'Y: Marshals', el spin-off que continúa la historia de Kayce Dutton, el inolvidable personaje interpretado por Luke Grimes.

En 'Y: Marshals' veremos cómo Kayce ha dejado atrás el rancho Dutton para unirse a una unidad de élite de los .S. Marshals, donde aportará sus habilidades especiales fruto tanto de sus experiencias como vaquero y como miembro de los Navy SEAL. Kayce y sus compañeros tendrán que enfrentarse al reto de estar a la altura de un trabajo con un alto coste psicológico, pero sin que ello haga que se resientan las obligaciones familiares de cada uno de ellos.

Reparto de 'Y: Marshals'

En 'Y: Marshals' veremos a más viejos conocidos de 'Yellowstone', pues Gil Birmingham, Mo Brings Plenty y Brecken Merrill recuperarán a los personajes de Thomas Rainwater, Mo y Tate. La gran ausencia ahora mismo es la de Kelsey Asbille como Monica, aunque es de esperar que antes o después haga acto de presencia en la serie.

El reparto principal de 'Y: Marshals' se completa con la presencia de Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means y Brett Cullen. Todos ellos tendrán que seguir el camino marcado por Spencer Hudnut, ya que la serie es creación suya y no de Taylor Sheridan.

Todo indica que 'Y: Marshals' se estrenará en España a través de SkyShowtime, pero todavía no hay fecha de estreno confirmada para nuestro país.

