"Demostramos que se equivocaban". Christian Bale recuerda que la gente se reía de su "Batman serio" y explica la razón por la que volvería al personaje

Batman sigue siendo uno de los superhéroes más conocidos en la actualidad, con 'The Batman' como adaptación más reciente estrenada a principios de este mismo año. Hace poco fue Tim Burton quien opinó sobre las quejas que hubo en su momento hacia su Batman y ahora es Christian Bale quien comenta la poca confianza que se tuvo ante su versión del personaje.

"No va a funcionar"

Christian Bale, a quien tenemos ahora en cartelera en la aventura superheroica 'Thor: Love and Thunder', ha pasado a la historia como uno de los mejores Batman cinematográficos con su intepretación para la trilogía 'El caballero oscuro' de Christopher Nolan. No obstante, no siempre fue así, tal como cuenta en una entrevista en la que recuerda el escepticismo con el que 'Batman Begins' fue recibida en 2005 antes incluso de estrenarse:

Yo solía decirle (a la gente) que íbamos a hacer algo de Batman pero tomándonoslo en serio. Muchísima gente se reía y me decía: "Bueno, eso no va a funcionar" (...) Es maravilloso ser parte de una trilogía que demostró a esas personas que se equivocaban.

'Batman Begins' fue la siguiente adaptación del personaje tras la 'Batman & Robin' de Joel Schumacher en 1997, con un tono definitivamente más cómico y pasado de rosca en comparación con el reinicio que hizo Nolan.

Los resultados en taquilla de esa nueva trilogía, además de los Oscars obtenidos (uno de ellos póstumo para Heath Ledger) demuestran que las cintas quedaron muy lejos de ser el fracaso que le auguraron a Bale. Además, este reinicio marcó un punto y aparte en la forma de abordarlo, con una marcada tendencia oscura y realista de la que han bebido las versiones posteriores del personaje.

Sobre si Christian Bale estaría dispuesto a retomar el personaje, el actor ya comentó que únicamente sería en caso de que Christopher Nolan dirigiera:

Tenía un pacto con Chris Nolan. Dijimos: "Mira, hagamos tres películas si tenemos la suerte de hacerlas, y luego vámonos. No nos demoremos más". En mi mente, solo haría algo más si Chris Nolan se dijera a sí mismo: "¿Sabes qué? Tengo otra historia que contar". Y si quisiera contar esa historia conmigo, lo haría.

De momento, el actor tiene pendiente por estrenar 'Ámsterdam', lo último de David O. Russel, y 'The pale blue eye', junto a Gillian Anderson y Robert Duvall.