"Era una especie de serpiente marina o algo así": Julie Andrews sigue sin saber cuál era su personaje en 'Aquaman'

Con el estreno cada vez más próximo 'Aquaman and the Lost Kingdom', la esperada secuela de 'Aquaman' que repetirá con James Wan en la dirección, vamos conociendo nuevos datos sobre la saga, incluyendo cosas que no sabíamos sobre predecesora. La actriz Julie Andrews, que participó en la primera parte, ha declarado que continúa sin saber cuál fue su papel en la película.

Bajo el mar

Julie Andrews, actriz ganadora de un Oscar por 'Mary Poppins', comentó que nunca tuvo muy claro qué hacía su personaje en la primera aventura del superhéroe, en la que puso la voz a una criatura marina, Karathen, que hablaba telepáticamente con el personaje de Jason Momoa. La cuestión surgió en una entrevista, hablando sobre su carrera como actriz de doblaje:

Aparte de 'Gru, mi villano favorito' y 'Los Bridgerton' y... um (risas) no voy a decir 'Aquaman', donde interpreté a una especie de serpiente marina o algo así. ¡Qué cosas más interesantes en las que poner mi voz! (...) No tengo que maquillarme ni peinarme más, solo voy al estudio y pongo mi voz. Tú lo sacas todo y luego ellos ya eligen lo que mejor les venga, así que hay mucha experimentación.

Peter Safran, productor de 'Aquaman', contó en 2018 que Andrews grabó su intervención desde su casa, mientras James Wan le dirigía por videoconfencia, y en su momento se mostró muy entusiasmado con la posibilidad de que la actriz volviera a la saga en un futuro:

Estuvo fantástica. Realmente lo clavó (...) Quiero creer que, con todo el trabajo dedicado a crear a Karathen, ¿por qué no hacer que volviera para futuras películas?

De momento, no se ha confirmado que la actriz vaya a volver para 'Aquaman 2', que sí contará con el regreso de Jason Momoa, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Amber Heard, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II y Randall Park. El filme ha retrasado su fecha de estreno al 17 de Marzo de 2023