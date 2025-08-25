"Era el mejor guion de la historia". Robert Pattinson todavía se arrepiente de haber rechazado esta obra maestra del cine

Nadie puede discutir que la carrera de Robert Pattinson cambió para siempre tras el estreno de 'Crepúsculo' ('Twilight') en 2008. Es cierto que luego el actor ha preferido papeles muy alejados del vampiro Edward Cullen y ahora mismo es una de las mayores estrellas de la industria, pero antes de eso dejó pasar dos oportunidades de las que aún se arrepiente mucho, en especial una película que según él tenía "el mejor guion de la historia".

"Simplemente no podía hacerlo"

Toca remontarnos casi 20 años, ya que Pattinson dejó pasar de largo la oportunidad de trabajar en dos de las películas más aclamadas estrenadas en 2007. La primera de ellas fue 'Pozos de ambición' ('There Will Be Blood'), la extraordinaria película dirigida por Paul Thomas Anderson, con Daniel Day-Lewis de protagonista.

Sobre este proyecto, el actor recordaba lo siguiente, tal como recogen en ThePlaylist:

"Recuerdo leer el guión y pensar que era el mejor guión de la historia del cine. Simplemente no podía hacerlo. Y después me quedé muy enfadado. Iba a ir a la audición, pero yo simplemente estaba en plan: no puedo hacerlo."

Obviamente, esto no significa que Pattinson iba a conseguir el papel (no lo aclara pero parece evidente que se refiere al personaje que finalmente interpretó Paul Dano) por lo que no fue tanto rechazar la película como rechazar simplemente la oportunidad de estar en ella.

Además, tal y como recuerdan nuestros compañeros de Filmstarts, Pattinson también desveló cuál fue la otra película de ese año que dejó pasar de largo: 'El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford', el aclamado western de Andrew Dominik liderado por Brad Pitt y Casey Affleck (imagino que ese sería el papel al que aspiraba Pattinson). Otra joya y otra vez reconoce el actor que, sencillamente, no se vio capaz de ir a la audición.

"Esa era la otra", reconoce Pattinson. "No sé por qué me he acobardado con estas cosas. No lo haría nunca más."

Para empeorar las cosas un poco más, la película que Pattinson acabó estrenando en ese 2007 fue el telefilm 'The Bad Mother's Handbook', en la cual tenía un papel secundario ya que la auténtica estrella de la función era Catherine Tate, la inolvidable Donna Noble de 'Doctor Who'.

Por cierto, han pasado ya 18 años y Robert Pattinson todavía no ha colaborado con Paul Thomas Anderson ni con Andrew Dominik, por lo que quizá dejó escapar lo que era literalmente una oportunidad única en la vida en ambos casos.

