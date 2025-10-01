HOY SE HABLA DE

Leonardo DiCaprio escoge sus películas favoritas de Steven Spielberg, Christopher Nolan y Stanley Kubrick, y no todas son las que esperas

No tiene claro qué película de Kubrick elegir, pero, siendo honestos, ¿quién es capaz de elegir su favorita sin titubear?

Catch
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
randy-meeks

Randy Meeks

Editor
randy-meeks

Randy Meeks

Editor
twitter
2767 publicaciones de Randy Meeks

A Leonardo DiCaprio le encanta el cine. Y no solo como trabajo, sino también como arte: es por eso que, pudiendo haber escogido las películas que le dieran la gana, ha escogido trabajar con cineastas como Paul Thomas Anderson, Martin Scorsese, Quentin Tarantino o Alejandro G. Iñárritu. El actor escoge sus guiones con precisión clínica, y eso permea en el resultado final de obras como 'Una batalla tras otra'. Pero... ¿Qué sabemos realmente sobre sus gustos?

Soy fan de ti

En una entrevista con Collider, DiCaprio y Benicio Del Toro, promocionando la nueva cinta de Paul Thomas Anderson, se encontraron con tres preguntas inesperadas sobre sus gustos en cine: sus películas favoritas de algunos de los mejores directores de la historia. El primero, Steven Spielberg (vetando, por supuesto, 'Atrápame si puedes'). Aquí Del Toro lo tenía claro, 'E.T, el extraterrestre', pero DiCaprio no tanto: "Quizá 'Tiburón'. Ha hecho tantas obras maestras que es difícil elegir, ¿no? Dios, vale, diría que 'Tiburón'"

Pero, ¿y en el caso de Christopher Nolan? Ninguno de los dos duda: 'El caballero oscuro'. Del Toro añade incluso un "Sí, Batman" y DiCaprio ni siquiera se plantea que sea 'Origen', que él mismo protagonizó. Finalmente, el entrevistador, Steve Weintraub, planteó la pregunta más difícil: su película favorita de Stanley Kubrick. Ambos actores coincidieron al decir '2001, una odisea del espacio', pero para el protagonista de 'Titanic' no es tan sencillo. Al fin y al cabo, la única respuesta posible es "todas ellas". 

Las 13 mejores películas de Leonardo DiCaprio
En Espinof
Las 13 mejores películas de Leonardo DiCaprio

"Tío, venga ya. 'La naranja mecánica', 'El resplandor'. El otro día vi 'La chaqueta metálica'", dice DiCaprio, solo para que su compañero le recuerde 'Barry Lyndon' y pueda seguir su discurso: "'Barry Lyndon' es increíble. Hay tantas para elegir. Pero recuerdo ver '2001' por primera vez en VHS, pero mucho después la pude ver en el Cinerama Dome. Christopher Nolan encontró la película original y la proyectó con el sonido original. Es una película adelantada a su tiempo. Simplemente es increíble, más allá de la película, es una experiencia espiritual"

Por suerte para ellos, no les ponen en el brete de decidir cuál es su película favorita de Paul Thomas Anderson: con 'Una batalla tras otra' recién estrenada, a ver quién es el listo que recuerda lo buena que era 'Magnolia'.

En Espinof | No debería preocuparnos si la nueva película de Paul Thomas Anderson fracasa en taquilla. Pero sí que desaproveche a Leonardo DiCaprio en otra comedia sin gracia

En Espinof | Las mejores películas de 2025

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios