Leonardo DiCaprio escoge sus películas favoritas de Steven Spielberg, Christopher Nolan y Stanley Kubrick, y no todas son las que esperas

A Leonardo DiCaprio le encanta el cine. Y no solo como trabajo, sino también como arte: es por eso que, pudiendo haber escogido las películas que le dieran la gana, ha escogido trabajar con cineastas como Paul Thomas Anderson, Martin Scorsese, Quentin Tarantino o Alejandro G. Iñárritu. El actor escoge sus guiones con precisión clínica, y eso permea en el resultado final de obras como 'Una batalla tras otra'. Pero... ¿Qué sabemos realmente sobre sus gustos?

Soy fan de ti

En una entrevista con Collider, DiCaprio y Benicio Del Toro, promocionando la nueva cinta de Paul Thomas Anderson, se encontraron con tres preguntas inesperadas sobre sus gustos en cine: sus películas favoritas de algunos de los mejores directores de la historia. El primero, Steven Spielberg (vetando, por supuesto, 'Atrápame si puedes'). Aquí Del Toro lo tenía claro, 'E.T, el extraterrestre', pero DiCaprio no tanto: "Quizá 'Tiburón'. Ha hecho tantas obras maestras que es difícil elegir, ¿no? Dios, vale, diría que 'Tiburón'".

Pero, ¿y en el caso de Christopher Nolan? Ninguno de los dos duda: 'El caballero oscuro'. Del Toro añade incluso un "Sí, Batman" y DiCaprio ni siquiera se plantea que sea 'Origen', que él mismo protagonizó. Finalmente, el entrevistador, Steve Weintraub, planteó la pregunta más difícil: su película favorita de Stanley Kubrick. Ambos actores coincidieron al decir '2001, una odisea del espacio', pero para el protagonista de 'Titanic' no es tan sencillo. Al fin y al cabo, la única respuesta posible es "todas ellas".

"Tío, venga ya. 'La naranja mecánica', 'El resplandor'. El otro día vi 'La chaqueta metálica'", dice DiCaprio, solo para que su compañero le recuerde 'Barry Lyndon' y pueda seguir su discurso: "'Barry Lyndon' es increíble. Hay tantas para elegir. Pero recuerdo ver '2001' por primera vez en VHS, pero mucho después la pude ver en el Cinerama Dome. Christopher Nolan encontró la película original y la proyectó con el sonido original. Es una película adelantada a su tiempo. Simplemente es increíble, más allá de la película, es una experiencia espiritual".

Por suerte para ellos, no les ponen en el brete de decidir cuál es su película favorita de Paul Thomas Anderson: con 'Una batalla tras otra' recién estrenada, a ver quién es el listo que recuerda lo buena que era 'Magnolia'.

