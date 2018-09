El misterioso personaje de Jessica Chastain en 'X-Men: Fénix Oscura' es una mezcla de varios villanos

Al fin, tras meses de incertidumbre con noticias de retraso del estreno y reshoots, ayer pudimos ver el primer tráiler de 'X-Men: Fénix Oscura' ('X-Men: Dark Phoenix'), la próxima y última película de la saga antes de que pase a manos de Disney y Marvel. A pesar de que el adelanto presenta a Jessica Chastain como la nueva villana, la identidad de su personaje sigue siendo un misterio.

Inicialmente se rumoreó que Chastain daba vida a Lilandra, emperatriz de los Shi'Ar, luego que podría ser una versión femenina de Mr. Siniestro, más tarde que era una Skrull (los alienígenas de 'Capitana Marvel') y tras ver el tráiler, hay fans opinando que es Mente Maestra (Mastermind). Las dudas tienen sentido ya que ahora contamos con declaraciones de Simon Kinberg, director de 'Fénix Oscura', y ha revelado que la villana es una mezcla de varios personajes.

Donde sí han acertado varias teorías y rumores es en la parte de que Chastain interpreta a un personaje de otro planeta. Kinberg no quiere dar detalles concretos antes del estreno (14 de febrero de 2019) pero confirma que han usado "elementos" de Mastermind y adelanta que una buena parte de la película no tiene lugar en la Tierra:

"Su personaje no es, digamos, de este planeta. Lo mantendré relativamente enigmático pero es una historia cósmica en el sentido de que es extraterrestre, que es algo que nunca hemos hecho antes en las películas de X-Men, pero obviamente es algo fundamental para la historia de Fénix Oscura así que sentí que no podíamos hacer lo que hicimos en X-Men 3, e ignorarlo.

Por lo que dice, es posible que el personaje adopte la figura que vemos en las imágenes solamente para poder manejar a Jean Grey (Sophie Turner). Hace unos meses, Chastain ya dejó unas palabras sobre su papel, calificándolo de "clínico". "No dejo de pensar en el veterinario que te dice que necesitas sacrificar a tu perro", comentaba la actriz. Sophie Turner también aporta alguna pista sobre la villana y su relación con Jean:

"No quiero desvelar demasiado pero, básicamente, el personaje de Jessica está muy interesado en este poder que he adquirido y esta fuerza cósmica que poseo, y ella lo quiere para usarlo en su propio beneficio. Tiene sus propias intenciones y quiere usarlo. Y me apoya de un modo que me hace confiar en ella".