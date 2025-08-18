Muere Terence Stamp a los 87 años. Una leyenda del cine inmortal gracias a 'Superman', 'La fragata infernal' o 'Las aventuras de Priscilla'

A los 87 años, se ha ido una leyenda. No es una manera de hablar o una exageración: Terence Stamp era un mito del cine que debutó en 'La fragata infernal' allá por 1962, a los 24 años, tras una etapa en el teatro, y ya nunca dejó de estar delante de una cámara. Entre sus títulos más emblemáticos están 'Superman' (donde hizo del mítico General Zod), 'Beltenebros', 'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto' o 'El halcón inglés', y, efectivamente, ya le estamos echando de menos.

Descanse en paz

Stamp tenía en su haber un Globo de Oro (por 'La fragata infernal'), un premio en Cannes (por 'El coleccionista') y multitud de otros premios que fueron perlando una carrera que duró hasta 2021, cuando filmó su último papel en 'Última noche en el Soho'. Stamp pasó de ser un sex-symbol en su etapa de juventud a un actor de carácter, capaz de engrandecer cualquier texto que tuviese delante.

A lo largo de sus décadas como actor, Stamp trabajó con cineastas como Peter Ustinov, Ken Loach, George Lucas, Frank Oz, Edgar Wright, William Wyler, Pier Paolo Pasolini, Stephen Frears, Federico Fellini, Oliver Stone o la española Pilar Miró, entre muchos otros: un actor de cineastas, desde luego, que sabía otorgar una humanidad exquisita a cada uno de sus papeles.

Edgar Wright ha dicho sobre él en Twitter: "Terence era amable, divertido y fascinante. Me encantaba hablar de música con él (su hermano era el mánager de The Who y aparece mencionado en 'Waterloo Sunset', de The Kinks) o recordar sus películas, remontándonos a su debut en 'La fragata infernal'. Hablaba de su última toma en esa película, describiendo un momento trascendental con la cámara, una sensación de fusionarse con la lente. Décadas más tarde, mientras lo dirigía, fui testigo de algo similar. Cuanto más se acercaba la cámara, más hipnótica se volvía su presencia. En primer plano, su mirada fija era tan poderosa que el efecto era extraordinario. Terence era una verdadera estrella de cine: la cámara lo amaba y él le correspondía con el mismo amor".

No ha sido el único que ha querido darle un homenaje como se merece. Lou Diamond Phillips, que estuvo junto a él en 'Arma joven', ha dicho "Siento una profunda tristeza al escuchar esta noticia. Tuvimos el gran privilegio de trabajar con él en Young Guns. Nos hizo sentir a todos con los pies en la tierra y realmente elevó la experiencia del rodaje. Qué clase y qué talento artístico. Qué hombre tan amable, hermoso y generoso. Descansa en paz", y Guy Pearce ha añadido, recordando 'Las Aventuras de Priscilla', "Adiós, querido Tel. Fuiste una verdadera inspiración, tanto con tacones como sin ellos. Siempre nos quedará Kings Canyon, Kings Road y los putos ABBA. ¡Te deseo lo mejor en tu camino, 'Ralph'!".

Hasta siempre, Terence.

