Nicolas Cage defiende a Marvel de las críticas de Francis Ford Coppola y Martin Scorsese: "Han hecho un trabajo excelente entreteniendo a toda la familia"

La carrera de Nicolas Cage está empezando a resurgir tras muchos años protagonizando películas para saldar sus deudas, algo de que no se arrepiente. Es cuestión de tiempo que le veamos en alguna superproducción y ahora ha salido en defensa de Marvel, más concretamente de las críticas recibidas por el estudio por parte de Francis Ford Coppola y Martin Scorsese.

"No estoy de acuerdo con ellos"

Como recordaréis, Scorsese señaló que las películas de Marvel no son cine, mientras que Coppola, tío en la vida real del protagonista de 'La Roca', las calificó como despreciables. Cage ha dejado claro en una charla con GQ que "no estoy de acuerdo con ellos", asegurando además lo siguiente sobre estas películas de superhéroes:

Marvel ha hecho un trabajo excelente entreteniendo a toda la familia. Han pensado mucho en ello. Quiero decir, definitivamente ha tenido una gran progresión desde que estaba haciendo las dos primeras películas de Ghost Rider. Kevin Feige, o quienquiera que esté detrás de esa máquina, ha encontrado una forma magistral de entrelazar las historias e interconectar a todos los personajes. ¿Qué puede haber de malo en un entretenimiento sano que sea atractivo para los padres y los niños, y que dé a la gente algo que esperar? Simplemente, no veo cuál es el problema.

El actor también ha destacado que "no creo que Marvel tenga nada que ver con el final de las películas con presupuestos de entre 30 y 50 millones de dólares", asegurando además que película como 'El poder del perro' o 'Spencer' son la demostración de que el mundo del cine goza de buena salud.

Además, Cage también respondió a los rumores sobre un posible cameo como Ghost Rider en la muy esperada 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'. El actor reconoce que "lo haría, sería divertido. Me encantaría trabajar con Cumberbatch, pero no creo que vaya a pasar". Teniendo en cuenta la cercanía del estreno, parece claro que él no será una de las apariciones especiales con las que contará la película de Sam Raimi.