"Es la película más estúpida de la historia". 40 años después, Johnny Depp todavía se arrepiente de la primera película que protagonizó

Con el productor de 'Piratas del Caribe 6' llamando nuevamente a su puerta para hacer otra película como Jack Sparrow, y Tim Burton asegurando que volverán a trabajar juntos, da la sensación de que Johnny Depp vuelve a recuperar poco a poco su carrera tras los problemas legales con Amber Heard, pero lo que sí parece claro es que sus años de mayor esplendor hace tiempo que quedaron atrás. Y también sus inicios, donde se encuentra una película que todavía avergüenza al popular actor.

Fue su segunda película

Hay que remontarse a 1985 para encontrar el estreno de 'Punto de recreo' ('Private Resort'), el segundo largometraje de su carrera; recordemos que el primero fue la mítica 'Pesadilla en Elm Street'. Sin embargo, 'Punto de recreo' es la primera película en la que asumía el protagonismo, eso sí, compartiéndolo con Rob Morrow, quien años después se convertiría en el mítico Joel Fleischman en la televisiva 'Doctor en Alaska'.

'Punto de recreo' cuenta la historia de Ben (Morrow) y Jack (Depp), dos jóvenes que van a pasar las vacaciones de su vida en Private Resort, un lujoso hotel situado en Miami. Una vez allí se centrarán en llevar a cabo su afición favorita, ligar con chicas, pero el destino les depara mucho más que eso.

Dirigida por George Bowers, esta comedia fue un enorme fracaso comercial y hoy casi nadie se acuerda de ella. Sin embargo, 'Punto de recreo' sigue siendo una espinita clavada para Johnny Depp, quien en su momento afirmó lo siguiente al Lexington Herald-Leader:

"Llevaba seis meses en Los Ángeles e hice 'Punto de recreo', posiblemente la película más estúpida de la historia."

Es evidente que Depp no guarda buen recuerdo de 'Punto de recreo' pero, en realidad, todos los actores tienen algún título del que se arrepienten profundamente dentro de su filmografía. Por ejemplo, Jim Carrey tiene claro cuál es el mayor error de su carrera, Arnold Schwarzenegger también ha confesado la película que más lamenta haber hecho, mientras que la única secuela de Leonardo DiCaprio sigue siendo su peor trabajo hasta ahora.

