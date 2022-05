'Orient' fija su fecha de estreno para verano: la temporada 2 del anime fantástico presentará a nuevos personajes que van a dar mucha guerra

En medio del bombo de series más grandes en emisión como 'One Piece', 'Kimetsu no Yaiba' y 'Shingeki no Kyojin', la temporada de invierno también trajo una buena lista de nuevos estrenos. La primera tanda de capítulos de 'Orient' comenzó a emitirse el pasado enero, y pronto podremos ver la continuación de la historia con la parrilla de estrenos de verano.

Un nuevo arco y muchas más batallas

La primera parte de 'Orient' constó de 12 episodios, y aunque todavía no se ha confirmado cuántos capítulos incluirá esta segunda temporada lo más posible es que se maneje un número similar. Sí que sabemos que en este caso se adaptará el arco de 'La feroz batalla en la isla Awaji', así que podemos esperar mucha acción por delante.

A falta de un día concreto, la segunda temporada de 'Orient' comenzará a emitirse en Japón en julio. La primera temporada se pudo ver en simulcast en Crunchyroll, así que ahora toca estar atentos a la confirmación de que también se podrá seguir la serie de anime semanalmente a nivel internacional.

El teaser más reciente hace hincapié en los nuevos personajes que conoceremos en esta segunda temporada y nos ofrece un primer vistazo a la banda de guerreros encabezada por Tatsuomi Uesugi.

También se han confirmado los nuevos actores de doblaje que se unen al reparto de la serie, con Tomoaki Maeno como Tatsuomi Uesugi, Natsuki Hanae como Naoe Kanetatsu, Yoshiki Nakajima como Masaki Amakasu, Gakuto Kajiwara como Amako Katsumi, Yōko Hikasa como Kuroko Usami y Kouki Uchiyama como Akihiro Shimazu.

El manga original de Shinobu Ohtaka comenzó a publicarse en la

Weekly Shōnen Magazine en 2018 y actualmente está serializada en la revista Bessatsu Shōnen Magazine, ambas de la editorial Kodansha. El estudio de animación A.C.G.T se ha encargado de la animación de ambas temporadas, que dirige Tetsuya Yanagisawa y guioniza Mariko Kunisawa.

'Orient' sigue a Musashi, un chico de 15 años que vive en Japón durante el periodo Sengoku. El país está gobernado por demonios y está prohibido todo lo que concierne a los samurais. Los demonios le han lavado el cerebro a casi toda la población y los humanos piensan que las criaturas son sus salvadores, pero Musashi conoce la verdad e intentará enfrentarse a ellos con un poder muy especial que posee.