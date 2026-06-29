'Kagurabachi' ya ha encontrado casa. El gran éxito de Shonen Jump apunta a ser el mayor fenómeno de anime de 2027 y podremos seguirlo en streaming

Lo cierto es que cuando 'Kagurabachi' empezó a publicarse en la revista Weekly Shonen Jump muchos se tomaron el manga de Takeru Hokazono de pitorreo. El manga apuntaba a ser otro shonen genérico, que además se convirtió rápidamente en un meme en redes sociales... Pero, contra todo pronóstico, 'Kagurabachi' terminó arrasando con su lanzamiento y poco a poco a ido ganando fuerza hasta transformarse en uno de los pilares actuales de la revista.

La siguiente generación llega pisando fuerte

Con el éxito del manga a sus espaldas, el salto a anime era inevitable y cuestión de tiempo. Ahora sabemos que la serie de 'Kagurabachi' está en marcha y que se estrenará el año que viene de la mano de CyPic, l estudio detrás de 'El verano en que Hikaru murió', pero poco a poco vamos teniendo más detalles.

De entrada, llegará en abril de 2027, y a falta del día concreto y saber la duración de la temporada, por lo menos tiene casa asegurada: 'Kagurabachi' se podrá seguir en Crunchyroll. Así lo ha confirmado la plataforma de streaming mediante una nota de prensa, con lo que se han agenciado uno de los estrenos de anime más anticipados del momento.

Además de confirmar el fichaje, desde Crunchyroll han ampliado noticias sobre el reparto de voces. Ya sabíamos que Taihi Kimura prestaría su voz a Chihiro Rokuhira, el protagonista, pero ahora se suman al reparto de doblaje Tomokazu Seki como Kunishige Rokuhira y Katsuyuki Konishi como Togo Shiba.

También toca recordar que 'Kagurabachi' se va a adelantar casi un año a su estreno y el primer capítulo del anime se podrá ver este verano en varios eventos por todo el mundo, empezando por la Anime Expo de Los Angeles. A ver si tenemos suerte y este "World Tour" nos cae cerca de España para ver si toda esta anticipación merece la pena.

Lo cierto es que 'Kagurabachi' arrancará en un momento buenísimo. 'Boku no Hero Academia' ya ha concluido y con 'Kimetsu no Yaiba' y 'Jujutsu Kaisen' cada vez más cercanos a su final. Si esperábamos un nuevo anime para tomar el relevo de cara a la nueva generación, lo tenemos encima ya mismo.

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