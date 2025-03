'Tokyo Revengers' se prepara para su temporada 4, y viene con nuevo nombre y cambios al mando del anime

Los responsables de 'Tokyo Revengers' se han ido tomando las cosas con calma con la cuarta temporada del anime. Aunque en un primer momento desde Lidenfilms no se mojaba del todo para confirmar si seguiría la serie o nos pasábamos a película ahora oficialmente ha revelado que la cuarta temporada está en marcha. Aunque con algunos cambios en su producción.

Un empujón más

Lo siguiente que tenemos a la vista en la historia de 'Tokyo Revengers' es el Arco Bonten. Que la verdad es que es bastante cortito con sus 21 capítulos y por eso en su momento surgieron rumores de que quizás se adaptaría en una película a lo Arco de Reze de 'Chainsaw Man'.

Pero desde Lindenfilms han despejado las dudas para confirmar que efectivamente 'Tokyo Revengers' continúa en formato serie con una cuarta temporada que llevará el título de 'Tokyo Revengers: The Battle of Three Deities'. Así que el anime se meterá definitivamente en el arco de las Tres Deidades, uno de los dos que componen la parte final del manga.

Con esto podemos esperar que la cuarta temporada de 'Tokyo Revengers' sea relativamente larga y que posiblemente ronde los 20 capítulos de duración. También se ha desvelado un primer póster para lo nuevo del anime, aunque por ahora no hay atisbo de fecha de estreno... Con lo que o llega por sorpresa para finales de año o quizás ya mejor esperar los nuevos capítulos para 2026.

La otra gran confirmación ha sido un cambio en el equipo creativo del anime. Kochi Hatsumi, que dirigió las tres primeras temporadas, le pasa el testigo a Maki Kodaira como nueva directora de 'Tokyo Revengers'. Anteriormente Kodaira ha dirigido en 'Boruto' y 'Pokémon', entre otros muchos proyectos, así que habrá que ver qué tal le sienta el cambio de dirección a la serie.

Después nos quedaría el Arco Kanto Maji, que se extendió por 43 capítulos en el manga y se encargó de poner punto y final a la historia. Con este material tendríamos para una quinta temporada de anime, y entonces ya sí que habría que mentalizarse para despedirnos definitivamente de 'Tokyo Revengers'.

