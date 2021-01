'Wonder Woman': Gal Gadot lidera una notable aventura que endereza el rumbo de los superhéroes de DC

En DC se empeñaron en construir la casa por el tejado al centrar sus esfuerzos en construir su propio universo cinematográfico con grandes crossovers sin haberse molestado antes en construir realmente a esos superhéroes. El resultado fue que el público reaccionó con menos interés que hacia las aventuras de Marvel.

'Wonder Woman' fue la película que ayudó a que en Warner empezasen a ver que podía haber otro camino, algo que terminaría de confirmar 'Aquaman'. Aquí Patty Jenkins apuesta por una aventura de corte más clásico para exprimir a fondo a la superheroína interpretada por Gal Gadot, sufriendo únicamente en su tramo final por caer en una aparatosidad que hace un flaco favor a la película, la cual podéis recuperar esta noche en Antena 3 a partir de las 22:10.

Un buen entretenimiento

Es cierto que ya habíamos conocido a Wonder Woman en 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia', donde la aparición de Gadot funcionaba a modo de suculento aperitivo para dejarnos con ganas de más. Sin embargo, la verdadera introducción del personaje está aquí con una aventura de presentación para conocer mucho mejor sus motivaciones y forma de actuar, sabiendo jugar con el lado más luminoso del personaje.

Y es que Wonder Woman no es una superheroína torturada y eso da pie a un enfoque más ligero, jugueteando a menudo con la idea de un pez fuera del agua en su forma de abordar las relaciones fuera de su lugar de origen. Además, Gadot es la clara protagonista, pero la película no tiene problemas en que tenga aliados de importancia y crear una auténtica sensación de grupo, aunque sea Chris Pine el que mejor saque partido a eso.

A partir de ahí surge una aventura muy en la línea de las películas de presentación de un superhéroe, donde también es habitual que la entidad de los villanos se resienta por la necesidad de prestar una atención especial a la protagonista. No es algo que llegue a resultar molesto -con la excepción de su tramo final-, pero ahí está.

Por lo demás, es curioso que Patty Jenkins opte por potenciar la sencillez del relato de forma clara, midiendo muy bien cuánto introducir escenas de acción para no desequilibrar el viaje de la protagonista. Es una lástima que al final todo se venga un poco abajo por culpa de ese final impuesto por Warner en lugar de uno más en consonancia con lo visto hasta entonces.

Quizá sí le falta un poco más ímpetu en líneas generales, pero durante la mayor parte de su metraje es una película constante y con las ideas muy claras. Yo personalmente prefiero eso a los excesos de Snyder, quien a menudo parece preocuparse más de la fuerza visual de momento concretos que de mantener equilibrada su obra.

Lo cierto es que 'Wonder Woman' no fue el gran bombazo en taquilla que se vendió en su momento. Su triunfo fue indiscutible con unos ingresos mundiales de 821 millones de euros, superando así los 746 millones de 'Escuadrón suicida' pero quedándose por detrás de los 873 millones de 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia'. A cambio, costó menos que cualquiera de esas dos, por lo que sirvió para abrir el camino hacia aventuras más "modestas" de DC.