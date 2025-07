El director de 'M3GAN 2.0' quería que su rival fuera como Michelle Pfeiffer, pero acabó pareciéndose a otro mito erótico más inusual

Después del exitazo por sorpresa de 'M3GAN', que recaudó 15 veces su coste, era completamente lógico que hicieran una secuela. Y, aunque 'M3GAN 2.0' no ha ido todo lo bien en taquilla que se esperaba, lo cierto es que se puede esperar que recaude, más o menos, lo mismo que ha costado. Sobre su continuidad, tan solo podemos afirmar que su spin-off, 'SOULM8TE', llegará en enero de 2026. A partir de ahí, todo son dudas. ¡Y no será porque su director, Gerard Johnstone, no haya intentado mostrar más androides icónicos y reconocibles!

M1CH3LL3 PF31FF3R

Si has visto 'M3GAN 2.0' ya sabrás que en esta película (de acción, ignorando casi por completo el terror del que hizo gala su primera entrega) nuestra protagonista se enfrenta a AMELIA, una androide con cara más adulta y menos adolescente, para la que el director afirma, en una entrevista con Variety, que se han basado en uno de los grandes mitos eróticos de los 90: "La referencia era Michelle Pfeiffer en 'El precio del poder', pero acabó pareciéndose más a Jessica Rabbit. Esta es la manera de que un hombre de mediana edad como yo juegue con muñecas, así que es un sueño hecho realidad".

AMELIA no solo pone un espejo enfrente de M3GAN, sino que la propia película trata de reflejar cómo el mundo del cine actual se siente (o debería sentirse) respecto a la IA: "Es un territorio espinoso. Es una super herramienta. Puede hacer cosas que no creíamos que pudiera hace cinco años. La miro y estoy alucinado, pero también tengo miedo y preocupación. La gente habla del valle inquietante cuando ve a estos robots, y también pasa con el arte hecho por IA".

Sí, es creativo, pero también roba aquí y allá. Me preocupo por las personas en la esfera creativa que van a perder sus trabajos. Al final, quiero que encontremos un equilibrio. Como pasa en la película, hay que entender hacia dónde va, y si hay alguna manera de tomarnos una pausa para darnos cuenta y poner sistemas de prevención. 'M3GAN' es una respuesta a eso. Los iPads y smartphones están en todos los sitios y nadie se está parando y diciendo "Espera, ¿deberían estar en las escuelas? ¿Deberíamos esperar y ver qué nos dicen los estudios sobre el tiempo que los niños están gastando con las pantallas?".

Creo que hay que ir más lentos pero intento no dar sermones, porque sé que la IA puede hacer cosas increíbles en la investigación médica y cosas así. Más regulación. Si yo dominara el mundo, habría más normas y debates sobre ello. Esta cosa no se va a ir a ningún lado. Para bien o para mal, necesitamos encontrar una manera de trabajar con ella.

De momento, lo que no va a dejar de hacer Johnstone es jugar con muñecas: su siguiente proyecto es 'Monster High', con Universal y Mattel, siguiendo el éxito de 'Barbie': "Aunque al principio estaba escéptico cuando me lo propusieron, empecé a pensar en lo rico que era el mundo alrededor de estos personajes. Son descendientes de monstruos, así que algunas ideas empezaron a tomar forma. Estamos al principio. Aún no tengo un guion, pero creo que podría ser realmente guay. Si no puede ser subversivo e inesperado, no tiene sentido que la hagamos". Veremos si M3GAN le permite jugar con otras muñecas distintas... Y dejar la IA al margen, si puede ser.

