"No sé cómo piensan hacerlo". La temporada 5 de 'Reacher' es demasiado intensa, incluso para el creador de la serie

La cuarta temporada de 'Reacher' ya dejó a los espectadores con el estómago encogido con algunas de sus escenas más brutales, pero la quinta promete llevar las cosas todavía más lejos. La próxima entrega adaptará la vigésima novela de Lee Child y la que también es una de las historias más oscuras de toda la saga, hasta el punto de que el propio escritor ha reconocido que no sabe cómo Amazon conseguirá trasladar algunos de sus acontecimientos a la pantalla.

La producción de la quinta temporada ya está en marcha y tiene previsto llegar a Prime Video en 2027, pero lo que dice Child nos puede llevar a pensar que esta vez Jack Reacher podría adentrarse en un terreno bastante más cercano al terror.

Un regreso especialmente brutal

La quinta temporada adaptará 'Make Me', que fue publicada originalmente en 2015 y se convirtió en la vigésima novela protagonizada por Jack Reacher. Lee Child considera que se trata de una de las historias más oscuras de toda la saga y no ha tenido reparos en describirla de una forma contundente. En declaraciones a Collider, el escritor la definió como una "historia brutal" y llegó a describir su propio libro como "repugnante". La razón está en el crimen que desencadena la trama, un elemento central de la novela que resulta demasiado importante como para revelar sus detalles antes de tiempo.

El propio Child reconoce que incluso él tiene dudas sobre cómo se podrá adaptar ese material. "No sé cómo piensan hacerlo", declaró, dejando claro también que no es precisamente una temporada pensada para todos los públicos.

La historia comienza así: Reacher viaja sin rumbo por Estados Unidos y decide bajarse de un tren en Mother's Rest, un pequeño pueblo cuyo extraño nombre despierta su curiosidad. Lo que en principio parece una parada improvisada termina convirtiéndose en algo mucho más importante cuando empieza a investigar qué se esconde detrás de ese lugar y de la desaparición de una persona relacionada con una investigación privada.

Allí conoce a Michelle Chang, una investigadora privada que está esperando a un compañero desaparecido. Reacher decide ayudarla a encontrarlo y acaba dando con una investigación mucho más peligrosa. La búsqueda llevará a ambos por ciudades como Los Ángeles, Chicago, Phoenix y San Francisco, además de introducirlos en algunos de los rincones más oscuros de internet. Es precisamente ese recorrido el que permite a la historia abandonar progresivamente el terreno del thriller de acción para adentrarse en una historia mucho más inquietante.

La quinta temporada de 'Reacher' está ahora mismo en producción y tiene previsto estrenarse en Prime Video en 2027. Alan Ritchson volverá a ponerse en la piel del exmilitar creado por Lee Child para una adaptación que, si sigue el espíritu de la novela, podría ser una de las entregas más incómodas y perturbadoras de la serie.

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