'Daredevil: Born Again' es la serie de Disney Plus más vista de lo que llevamos de año. Esa es la única buena noticia

Después de que comprobar que 'Capitán América: Brave New World' va a dar ligeros -ligerísimos- beneficios en cine en lugar de ser el desastre que muchos habíamos pronosticados, Marvel Studios tiene otro motivo para celebrar la mediocridad: el primer episodio de 'Daredevil: Born Again' se ha convertido en el mayor éxito del año de Disney+ (por ahora), aunque en realidad se trata de una de cal y otra de arena. Bien, sí, pero.

Hay que estar ciego para no verlo

Según informa Variety, durante los primeros cinco días de emisión la serie protagonizada por Charlie Cox ha acumulado 7,5 millones de visionados globales en Disney+, una cifra que supera a la de 'Paradise' por medio millón de espectadores. Sin embargo, no ha sido todo lo rotunda que uno cabría esperar y, de hecho, se ha quedado por detrás incluso de la última serie de acción real de Marvel, 'Agatha, ¿quién si no?', que en su primer episodio acumuló casi dos millones más de espectadores (1,8 más, para ser exactos).

A falta de datos exactos (lo sabremos cuando lleguen las audiencias de Nielsen), solo sabemos que queda también por detrás de 'Falcon y el Soldado de Invierno', 'Bruja Escarlata y Visión' o la temporada 2 de 'Loki', pero superando a otras alternativas como 'Ms Marvel' y 'Echo'. Quién no se conforma es porque no quiere. Desde luego, no se puede decir que Disney no confiara en ella: no solo confirmaron una segunda temporada antes de estrenar, sino también un especial de Punisher. La pregunta es... ¿Les vale con 7,5 millones de visionados a nivel mundial?

Teniendo en cuenta que hay más de 150 millones de usuarios de Disney+ en el mundo, la cifra se queda bastante corta viendo lo que han invertido en que la serie salga bien. De hecho, otros productos machacados por el público como 'The Acolyte' o 'Obi-Wan Kenobi' la superaron con la audiencia de sus primeros episodios. Quién sabe si el boca-oreja convertirá a 'Daredevil: Born Again' en un éxito tardío o tendrá que conformarse con ser el mejor estreno de Disney+ del primer trimestre del año. Dudo horrores que esto sea suficiente para calmar a la Casa del Ratón.

