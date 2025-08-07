Disney+ cambia para siempre una de sus secciones. Star se eliminará este otoño, pero no todo es tan grave como parece

La fusión de Disney+ con Hulu en Estados Unidos no debería importarnos demasiado en Europa. Al fin y al cabo, aunque podíamos contratar Hulu haciendo unas cuantas triquiñuelas, virtualmente nadie se iba a ver afectado por esta noticia, que juntará las dos apps bajo la bandera de Disney+ (aunque permitirá suscripciones por separado). Sin embargo, esta vez sí que vamos a notar la diferencia con un cambio que quita de un plumazo cuatro años y medio de creación de una marca.

No va a ser una Super-Star

Un año después de que Disney+ desembarcara en España, el 23 de febrero de 2021, llegó Star, su contenedor de series adultas donde a lo largo de los años hemos podido ver 'The Bear' o 'It's Always Sunny in Philadelphia', entre muchas otras. De hecho, los episodios de estas series iban precedidos por el logo de Star, una marca presente en todos los territorios fuera de Estados Unidos. En Latinoamérica, de hecho, tan solo la conocen desde junio de 2024... Y ahora, va a desaparecer por completo.

Así es: según Variety, a partir de otoño, el contenedor Star pasará a llamarse Hulu, a pesar de que no todas las series que contiene son de Hulu (ahí están 'Los Simpson', 'Anatomía de Grey' o 'Perdidos', entre otras). De hecho, la programación del servicio está repartida a lo largo de varios servicios de streaming. Por ejemplo, 'El cuento de la criada' es de HBO Max, 'Ramy' de Filmin y 'Harlots' puedes encontrarla en RTVE Play. Por no hablar de que algunas de sus series, como 'Animaniacs' o 'Dollface' no están disponibles ni se las espera.

Obviamente, se trata de una estrategia unificadora en Disney+ que tiene sentido desde un punto de vista global, pero es posible que líe más a los consumidores casuales de la plataforma al cambiar por completo, de forma y nombre, su hub adulto en otoño de este mismo año. Este es un primer paso en la mejora de la app, de la que también han anunciado que tendrá novedades significativas este año. Eso sí, después de dar el adiós definitivo a Star. Siempre se van los mejores.

En Espinof | Las 11 mejores series de Disney+ en 2025... por ahora

En Espinof | Las 15 mejores series de 2025 (por ahora)



