Instagram da un giro hacia la vieja escuela. La plataforma aspira a convertirse en la televisión de toda la vida con contenido narrativo horizontal

Hubo un tiempo en el que las redes sociales y otras plataformas de creación de contenido, ya sea en directo o en diferido, fueron etiquetadas como una suerte de relevo generacional a la televisión de toda la vida. Ahora, cuando estos modelos de consumo audiovisual se han consagrado, calando entre públicos de todas las edades, nos estamos dando cuenta de que, en el fondo, más que un sustituto, están destinadas a seguir sus pasos a pies juntillas.

Vuelta a las andadas

Después de que compañías como Twitch hayan terminado abrazando formatos 100 % catódicos —no olvidemos el regreso del 'Un, dos tres' o el auge de realities de cocina a lo 'Top Chef'—, la gente de Instagram ha decidido dar un giro hacia la vieja escuela a su oferta anunciando la implementación futura de vídeos horizontales de formato largo en su aplicación para televisiones. Un paso que se reafirma tras incluir el software, anteriormente solo disponible en Amazon Fire y en Google TV, en dispositivos Samsung

La vicepresidenta de producto de Instagram, Tessa Lyons, ha confesado en una entrevista con The Hollywod Reporter que la televisión es "la última frontera" para la red social:

En última instancia, Instagram gira en torno a conectar a la gente en torno a la creatividad. Nuestra meta es ayudar a los creadores a encontrar su público y estamos evolucionando constantemente los modos en que lo hacemos para poder cubrir sus necesidades. Y creo que la televisión es, de muchos modos, nuestra siguiente frontera para conseguirlo.

De este modo, Instagram aspira a conectar con el tremendo éxito de los microdramas apostando por contenido narrativo episódico gestado por los propios creadores, sin compañías de producción asociadas.

Hoy en día, muchos microdramas los producen empresas de producción, lo cual está muy bien y sin duda tendrán su lugar. Pero también creemos que existe una oportunidad increíblemente atractiva para que los propios creadores produzcan en este formato. Y para muchos de los creadores de contenido breve que han crecido en Instagram, es una forma muy accesible de iniciarse en la narración de historias más largas y con carácter episódico.

Lyons cree que "lo antiguo vuelve a estar de moda, en el sentido de que a la gente le encanta reunirse en torno a las historias", asegurando que "ofrecer a los creadores más formas de dirigirse directamente a su público para hacerlo será una forma estupenda de apoyar la creatividad". Veremos si este experimento da sus frutos, pero está claro que todo en esta vida es una cuestión de ciclos que se repiten de forma interminable.

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