La película de ciencia ficción que destronó a 'Titanic' y de la que hoy casi nadie se acuerda: el regreso fallido de una saga mítica que luego se convirtió en serie de Netflix

Todo el mundo recuerda que 'Titanic' es uno de los mayores éxitos de la historia del cine, y es lógico, pues sigue siendo una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. En su momento, el largometraje dirigido por James Cameron logró aguantar 15 semanas consecutivas al frente de la taquilla norteamericana, un hito solamente superado por 'E.T., el extraterrestre' de Steven Spielberg. Muchos estrenos intentaron destronar a 'Titanic', pero la que lo logró fue una película de ciencia ficción que hoy prácticamente nadie recuerda, y por razones obvias.

Fue el fin de semana del 3 al 5 de abril de 1998 cuando 'Titanic' tuvo que conformarse con el segundo puesto en taquilla, y lo cierto es que a punto estuvo de caer al tercero, ya que 'Mercury Rising (Al rojo vivo)', el thriller de acción liderado por Bruce Willis ingresó 10,1 millones de dólares frente a los 11,5 del épico romance protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Eso sí, muy destacada en el número 1 apareció 'Perdidos en el espacio' ('Lost in Space'), la adaptación cinematográfica de la mítica serie de televisión de los años 60.

De la gloria a la miseria por la vía rápida

Tampoco fue realmente una sorpresa que lo consiguiera, ya que 'Perdidos en el espacio' contaba con un generoso presupuesto de 80 millones de dólares y un reparto con varios rostros conocidos como William Hurt, Matt LeBlanc, que estaba en el momento más álgido de su carrera gracias a 'Friends', Gary Oldman, Heather Graham o Mimi Rogers. En la silla de director: Stephen Hopkins.

De hecho, el objetivo era relanzar la franquicia con otros proyectos, pero lo cierto es que ese número 1 fue una alegría fugaz para New Line. La crítica vapuleó la crítica, pero más importante aún es que el público no quedó para satisfecho con el resultado, lo cual llevó a un rápido descenso en sus ingresos. Finalmente, 'Perdidos en el espacio' se tuvo que conformar con una recaudación mundial de 136 millones, por lo que cualquier plan de seguir exprimiendo la franquicia quedó completamente cancelado.

Ya en 2004 hubo un nuevo intento de hacer una serie de televisión de 'Perdidos en el espacio' con John Woo dirigiendo el episodio piloto, pero el resultado no fue satisfactorio para el canal The WB, por lo que no salió adelante. Hubo que esperar hasta 2018 para que la saga resurgiese de nuevo con una serie de televisión de Netflix que llegó a tener tres temporadas, antes de llegar a su fin el 1 de diciembre de 2021.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Curiosamente también fueron tres las temporadas que aguantó en antena el mítico show original sobre las aventuras de la Familia Robinson buscando un planeta habitable dentro del sistema Alpha Centauri. La original 'Perdidos en el espacio' se estrenó en 1965 y fue creada por Irwin Allen.

Por su parte, tras la caída, 'Titanic' no volvió a lograr nunca más el número 1 en la taquilla de Estados Unidos y eso que el espectacular drama romántico de James Cameron tuvo varios reestrenos posteriores que ayudaron que su recaudación mundial alcanzase finalmente los 2.264 millones de dólares.

En Espinof | "Estuvo bastante bien. Gracias": Matthew McConaughey pudo protagonizar 'Titanic' pero James Cameron le descartó por un detalle que no se pudo negociar

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción de la historia