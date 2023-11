La primera parodia de 'Star Wars' ha sido tristemente olvidada, dura solo 13 minutos y por fin vas a poder verla restaurada en 2K

Puede que ninguna película haya sido nunca tan parodiada como 'Star Wars'. Desde 'Padre de familia' hasta 'Robot Chicken' pasando por 'Los Simpson', Mel Brooks (con la mítica 'La loca historia de las galaxias') y hasta 'Doraemon' han metido un poco el dedo en el ojo de George Lucas tratando de homenajear a la saga. Y los fans no han sido menos, claro: desde el fabuloso corto 'George Lucas enamorado' hasta el mediometraje protagonizado por pulgares 'Thumb Wars', todo el mundo ha querido dar su punto de vista sobre una de las franquicias más queridas de la historia. Y puede que nada de esto hubiera ocurrido sin aquella que allanó el camino: la olvidada 'Hardware Wars'.

Las guerras del electrodoméstico

'Star Wars, Episodio IV: Una Nueva Esperanza' se proyectó en cines americanos el 25 de mayo de 1977. Un año y medio después, el 16 de octubre de 1978, ya iba acompañada, justo antes, de su primera parodia en forma de corto de 13 minutos. Hay que tener en cuenta que por esa época crear cualquier cosa no era tan fácil como ahora: claramente era una precursora de los vídeos más o menos amateur de TikTok y YouTube, pero con el hándicap de que necesitaban, sí o sí, presupuesto para las cámaras y el celuloide: costó 8000 dólares de la época (unos 37000 actuales con la inflación) pero recaudó más de un millón (o tres, según la fuente). En los cines hacía compañía a la película galáctica en una especie de sesión doble que triunfaba sin parar.

Tiene la ventaja, claro, de que es la parodia preferida del propio George Lucas. Y, las cosas como son: tiene unas ideas brillantes y únicas, especialmente para su tiempo, transformando todas las naves y robots en diferentes electrodomésticos (planchas, tostadoras, etcétera) e incluso el sable láser en una linterna, paliando el bajo presupuesto con humor. Fluke Starbucker, Ham Salad, Princess Anne-Droid, Augie "Ben" Doggie y los droides 4-Q-2 y Artie-Deco viven un tráiler largo que tiene lugar "Mientras tanto, en otra parte de la galaxia, más tarde ese mismo día". Hay que quererla.

La parodia homenajeada

'Hardware wars' fue la primera, y eso conlleva que sea muy querida entre los fans de toda la vida y muy ignorada por los nuevos, sobrecargados de parodias y referencias como para hacer caso a trece minutos que se hicieron en 1978 y de los que apenas hay una copia decente (hasta ahora, al menos). Sin embargo, es posible que cambien de opinión al saber que Rian Johnson homenajeó la parodia en 'Los últimos Jedi' cuando una plancha aparece en primer plano haciéndonos creer que es una nave. Que el odio hacia una película no os aparte de las cosas bonitas que tiene.

El autor de esta salvajada era Ernie Fosselius, un director que en aquel entonces venía de tratar de vender un programa de sketches a lo Monty Python llamado 'Mother's Little Network' que no pasó del piloto. 'Hardware Wars' fue, de hecho, su intento de llamar la atención en Hollywood. Y vaya que si lo hizo: podría haber sido un nombre propio dentro del mundo de las parodias (hizo otra en 1980, 'Porklips now', que satirizaba, claro, 'Apocalypse now') pero se negó a exprimir la gallina de los huevos de oro. Es más, incluso podría haber hecho una película completa de su mofa a 'Star Wars', pero consideró que ya la había gastado del todo. Eso sí, mantiene que Mel Brooks fusiló sus ideas para hacer 'La loca historia de las galaxias'.

Fosselius acabó trabajando en la industria haciendo de todo. Podéis escuchar su voz en 'Indiana Jones y el templo maldito' o 'El retorno del jedi' (donde también hizo la canción 'Lapti Nek'), hizo efectos sonoros en 'Ed Wood', 'Los asesinatos de mamá' o 'Dragón: la historia de Bruce Lee', escribió un montón de guiones que no llevaron a nada, participó haciendo los modelos para los efectos visuales de 'Robocop 2' y hasta rehízo 'Plan 9 del espacio exterior' utilizando marionetas. Para que luego os preguntéis si ese corto tontuelo que no sabéis si subir a Internet o no os puede llevar a algún sitio.

La chorrada en 2K

'Hardware wars' ha tenido una vida muy controvertida en el formato doméstico. Y es que, además del obligado VHS junto a otras parodias, se sacó en una "edición especial" que añadía siete minutos, para hacer broma de las reediciones de 'Star Wars' de George Lucas. ¿El problema? Fosselius no había aprobado ni quería en absoluto que aquello saliera a la luz. Finalmente vio la luz en DVD a inicios de siglo, a la que se sumó una edición 30 aniversario. Y ahora, por fin, va a dar el salto al 2K y en Blu-Ray en febrero del año que viene. De momento, solo en Estados Unidos, claro, pero siempre es bonito ver que alguien se preocupa por mantener viva la tontuna.

Gracias a 'Hardware wars' y su enfoque más surrealista que crítico, George Lucas abrazó un ambiente en el que los fans podían hacer películas y parodias, tan amigable que hizo de 'Star wars' un lugar seguro en el que la creatividad del fan era aplaudida. No está claro cómo continúa la cosa tras la compra de Lucasfilm por parte de Disney, pero parece que son mucho menos magnificentes. Al fin y al cabo, la empresa de Lucas dio premios a las mejores películas hechas por fans interrumpidamente desde 2002 hasta 2018... pero desde hace seis años no se sabe nada de ellos. Es como si se los hubiera comido el Lado Oscuro.

Puede que no sea la mejor (aunque tiene golpes de humor maravillosos, como ese Chewbacca convertido en marioneta y llamado Chewchilla), pero sí fue la primera y la que abrió el paso al resto en una época donde el copyright era relativo y las bases de fans se hacían a golpe de fanzine, risas, parodias y tráilers falsos. Solo han pasado 45 años desde que 'Hardware wars' saliera a la luz, pero parecen siglos. Ahora a ningún fan se le ocurriría ahora hacer, por su cuenta y más allá de redes sociales, una parodia de ninguna saga (y mucho menos proyectarla justo antes) sin pedir mil permisos y rellenar papeleo sin parar. Y, francamente, es una pena.

