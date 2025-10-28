Actualmente solo 30 cines en el mundo pueden reproducir 'La odisea' como Christopher Nolan quiere. 2026 va a cambiar eso

Ha llovido desde aquellas espectaculares secuencias de Batman que ampliaban la imagen para las grandes escenas de acción. Desde entonces Christopher Nolan se ha comprometido más y más con la fotografía de gran formato y específicamente IMAX. Todo eso nos lleva a 2026. Año en el que su próxima película, 'La odisea', será el primer blockbuster en haberse rodado íntegramente con cámara IMAX.

Viendo, además, las enormes expectativas, esto ha hecho que desde la industria quieran ponerse las pilas. Según informan en The Hollywood Reporter, la cadena estadounisense Cinemark, con casi 500 cines en el país y en America Latina, han firmado un contrato con la marca que llevaría a la creación de nuevas pantallas IMAX 70mm. El trato es para cuatro nuevos cines en Estados Unidos, la remodelación de salas en 12 cines, y la apertura de una nueva localización en America Latina, aún desconocida.

Son un total de 17 nuevas pantallas, que pueden parecer pocas si no tenemos en cuenta que actualmente solo hay 30 en todo el mundo. Es una puesta significativa por el formato de cara a la película que hasta ahora más lo justifica. El hype por lo nuevo de Nolan está desbordado. Hace meses, la cinta hizo historia sacando sus entradas para sesiones IMAX con un año de antelación, y agotándose al poco tiempo.

Está claro que el IMAX no estaría donde está hoy si no fuera por la persistencia de Nolan. El autor lleva casi dos décadas trabajando de forma incansable por integrarlo en su cine, y ha elevado dentro de la ficción un formato que hasta su llegada se usaba mayormente en documental. Se ha convertido en una suerte de padrino, instruyendo incluso a otros cineastas que quieren trabajar con él como ha sucedido este año con Ryan Coogler y 'Los pecadores'.

La apuesta de Cinemark es otro pasito más en intentar establecer un formato al que sigue costándole expandirse a lo grande. En España, de momento, todo esto ni lo olemos. De esas 30 pantallas ninguna la tenemos por aquí. El IMAX 70mm es aún una rareza. Y como ya nos pasó con 'Oppenheimer', de nuestros cines podemos elegir entre 70mm o IMAX, pero no ambas a la vez. Tenemos 70mm en cines como el Phenomena o Palafox en Zaragoza, y en IMAX la podremos ver en Madrid, Barcelona y Mallorca.

En Espinof | "Leonardo DiCaprio me exigió cambios durante meses". Christopher Nolan reconoce que el guion de su exitazo de ciencia ficción 'Origen' mejoró con las ideas del actor

En Espinof | Todas las películas de Christopher Nolan ordenadas de peor a mejor