El aniversario más épico de 'Vengadores: Endgame': hoy es cuando Tony Stark se sacrifica para vencer a Thanos en la línea temporal de Marvel

El estreno de 'Vengadores: Endgame' fue el colofón para una etapa de Marvel que había durado más de una época. No son pocos los fans que afirman que el estudio no ha vuelto a ser el mismo desde entonces -anda que no le llovieron las críticas a la Fase 4-, mencionando específicamente el épico sacrificio de Tony Stark como un punto y aparte. Lo que quizá muchos no sepan es que esos hechos sucedieron el 17 de octubre de 2023, pero en la línea temporal del MCU, claro está.

Es cierto que desde Marvel nunca han confirmado oficialmente el día de los hechos, pero sí que la película transcurría en octubre de 2023 -con la excepción de las escenas que tienen lugar en el pasado- y, tirando de toda la información disponible, las averiguaciones de los fans han llegado a una conclusión bastante aceptada de que la fecha concreta de la batalla por la supervivencia de la Tierra es el 17 de octubre de 2023.

Incluso lo más críticos con el MCU reconocen que el tramo final de 'Vengadores: Endgame' se encuentra entre lo mejor de este universo de superhéroes. Sí que hay algún momento bastante criticado como la escena "girl power", que fue un gran quebradero de cabeza para Marvel, pero el enfoque mucho más serio de lo habitual en el estudio dio pie a una de las mejores batallas de la historia del cine.

¿Volverá Robert Downey Jr.?

Ahora habrá que ver si realmente la etapa de Robert Downey Jr. como Tony Stark ha llegado a su fin de forma definitiva, pues no me sorprendería nada que Marvel aprovechase todo el tema de los multiversos para traerle de vuelta en 'Vengadores: The Kang Dynasty' o 'Vengadores: Secret Wars'. Es demasiado tentador como para que no lo estén sopesando seriamente, pero lo cierto es que no va a haber mejor despedida posible para su versión de Iron Man.

