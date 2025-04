Edward Cullen perseguido por el FBI en moto acuática, o la locura de adaptación de Crepúsculo en No es como las demás

La versión cinematográfica que tenemos de 'Crepúsculo' es lo mejor que el Cine (kino) podía darnos en aquel momento, una verbena de chavales ebrios de gotiqueo poniendo mohínes y escuchando Paramore. Pero lo cierto es que también estuvimos muy cerca de contar con una versión con giro de 180 grados con respecto a los planteamientos espirituales de la obra original.

Alesya Makarov explica los detalles en la nueva edición de No es como las demás: este Crepúsculo tuyo, mío y de todos "existe de puro milagro". Desde el momento en el que el fenómeno de masas de Stephenie Meyer empezó a serlo, Hollywood movió ficha con el borrador de la adaptación de la novela a la gran pantalla. MTV Films, productora que entendemos tan cool como la cadena televisiva, quería interesar también al público masculino. Corte a: Bella Swan, ahora atleta extrovertida, se encuentra a su padre asesinado por vampiros, se dedica a pegar escopetazos por el campo y acaba con su novio en moto de agua perseguida por el FBI.

No sólo los vampiros no brillaban, sino que tenían los dientes afilados cual criaturas de la noche, lo que debía dificultar los besos apasionados que todo filme de romance adolescente debe incluir.

Summit Entertainment como productora y Catherine Hardwicke como directora salvaron la papeleta. "Honestamente, cualquier persona con dos dedos de frente entiende que esta historia es una fantasía escapista, no una historia de amor. Tenían claro que tenían que ser fieles al fenómeno y a su historia si querían tener éxito", explica Makarov. Lo lograron: 407 millones de dólares de recaudación directa en taquilla lo atestiguan, además de un impacto en la cultura pop difícilmente cuantificable y cuyos seísmos seguimos sintiendo a día de hoy.

Este capítulo de No es como las demás de Crepúsculo ahonda en todas estas cuestiones, en la tradicional incomprensión que los fenómenos masivos más enfocados al público femenino han sufrido por parte de la industria, o en cómo a los directivos, a pesar de contar con un éxito basado en la entusiasta mirada de Hardwicke, no les bastó para confiar en su tono creativo y se dejaron llevar a posteriori por las convenciones del cine de masas (lo que explica el progresivo empeoramiento de la saga). Pese a todo, ese tributo al emo dosmilero nunca morirá. Oh oh oh oh oh...

