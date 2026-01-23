Chris Pratt y Paul Mescal se baten en duelo entre inteligencias artificiales y dramas con madera de Oscar. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Era complicado prever que estos primeros compases de 2026 nos dejarían un duelo taquillero tan peculiar como el que están teniendo 'Avatar: Fuego y ceniza' y 'La asistenta', que el pasado fin de semana firmaron lo que podríamos considerar un empate técnico después de recaudar 1,64 millones de euros y 1,63 millones de euros respectivamente. Dos éxitos indiscutibles que ayudaron a sumar una recaudación total, nada desdeñable, de 6,4 millones de euros.

Tras ambos fenómenos, '28 años después: El templo de los huesos' debutó con unos modestos, aunque meritorios 0,62 millones de euros, que la ubican en la tercera posición, incapaz de alcanzar el millón de euros que sí superó su predecesora en el arranque de su periplo en salas. 'Zootrópolis 2' con 0,52 millones y 'Abuela tremenda' con 0,36 millones de euros cerraron el Top 5.

Los estrenos del 23 de enero de 2026

A pesar de que no parezca haber ningún lanzamiento capaz de toser al dúo de exitazos que coronaron el box office una semana más, este 23 de enero llega cargado de novedades de lo más interesantes. Estas están encabezadas por 'Sin piedad', la nueva cinta de Timur Bekmambetov, que reúne a Chris Pratt y Rebecca Ferguson en una aventura de ciencia ficción con la IA como telón de fondo.

No obstante, el estreno más potente de la semana —que no más mediático, por desgracia—, lo encontramos en 'Hamnet', la nueva película de la oscarizada Chloé Zhao, que adapta la novela homónima de Maggie O'Farrell junto a Jessie Buckley y Paul Mescal para brindarnos un drama de cinco tenedores que suena a firme candidata a dar más de una sorpresa en los Premios de la Academia.

Los fans del terror y los videojuegos también tendrán su ración de cine con la adaptación de 'Silent Hill 2', que se ha titulado 'Return to Silent Hill' y que está dirigida por Christophe Gans, que acertó de pleno con el primer largometraje basado en la franquicia de Konami y que nos devuelve al pueblo maldito con la niebla más espesa del panorama jugable y, ahora también, cinematográfico.

Además, no podemos olvidarnos de 'Arco', la cinta de animación francesa dirigida por Ugo Bienvenu, que opta al Oscar a la mejor película de su categoría y que enamoró en el circuito de festivales con su historia sobre una niña de 10 años que intenta ayudar a volver a su hogar a un niño que cae del cielo con un traje de arcoíris.

Los estrenos de este viernes los completan el drama a las dos ruedas 'Ídolos', protagonizado por Oscar Casas y Ana Mena; la aventura en clave fantástica de 'La leyenda de Ochi', cuyo reparto cuenta con Finn Wolfhard, Emily Watson y Willem Dafoe —casi nada— y 'La virgen de la Tosquera', en la que Laura Casabé adapta el relato de la siempre interesante Mariana Enriquez.

