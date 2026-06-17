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Estrenos (17 de junio). 40 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Movistar Plus, Filmin, Disney plus, Apple TV y SkyShowtime

Estrenos (17 de junio). 40 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Movistar Plus, Filmin, Disney plus, Apple TV y SkyShowtime

Ryan Gosling en una misión para salvar la Tierra, Colin Farrell noir y la nueva entrega de 'Culpa mía', entre los estrenos de la semana

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Se nota, se siente, que el mundial está presente y no sé si es casualidad o no pero estamos en unas semanas bastante tranquilas en cuanto a la llegada de novedades. Por lo menos eso se deduce si repasamos los estrenos de esta semana. Concretamente, son unas 40 series, películas y documentales que llegan desde hoy NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus, Apple TV, SkyShowtime, HBO Max y Disney+. Veamos.

Índice de Contenidos (10)

Oasis

Creada por Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego | Reparto: Ana Garcés, Tomy Aguilera y Victoria Kantch

Serie de corte juvenil que nos lleva al complejo vacacional más VIP del país. Sin embargo, las vacaciones idílicas se ven interrumpidas por una misteriosa desaparición... de la que todo el mundo es sospechoso.

  • Estreno el jueves en Netflix (8 episodios)
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Todos los estrenos

Netflix

  • Barriga llena (domingo)
  • Con la cabeza llena de miel (jueves)
  • Descubriendo a Forrester (jueves)
  • Encurtido en el tiempo (jueves)
  • El genio del amor (viernes)
  • Kanbei, el estratega (domingo)
  • El libro para colorear (viernes)
  • Maridos en acción (viernes)
  • El mensajero del miedo
  • Mensajes de voz para Isabelle (viernes)
  • Una película de Minecraft (sábado)
  • Oasis (viernes)
  • Sueños galácticos (jueves)
  • Te encontraré (jueves)
  • Várzea. Donde nace el fútbol (sábado)

Prime Video

Disney+

Movistar Plus

  • El bajo perdido de McCartney (viernes)
  • Balandau, viento salvaje (sábado)
  • El desastre del sumergible de Titanic (jueves)
  • El fantasma de mi mujer (domingo)
  • I was a teenage Sex Pistol (sábado)
  • La ironía del amor (miércoles)
  • Keeper (jueves)
  • Tony Blair (miércoles)

Filmin

  • A nuestros amores
  • Almost Love
  • Aprueba primero
  • Bajo el sol de Satán
  • Balandau, viento salvaje
  • La boca abierta
  • Canta con una chispa de armonía
  • Caravan
  • Dancing Queen: triunfando en Hollywood
  • Destino desconocido
  • Dragon Girl
  • El fantástico viaje de Margot y Marguerite
  • Lilly
  • Loulou
  • El niño, de Maurice Pialat
  • Nosotros no envejeceremos juntos
  • Queer Panorama
  • Tiempo de héroes
  • Time of monsters

SkyShowtime

  • Rosa Elettrica (jueves en SkyShowtime)
  • Rugrats, aventuras en pañales T2C (sábado en SkyShowtime)

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Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO MaxPrime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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