Estrenos (17 de junio). 40 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Movistar Plus, Filmin, Disney plus, Apple TV y SkyShowtime

Se nota, se siente, que el mundial está presente y no sé si es casualidad o no pero estamos en unas semanas bastante tranquilas en cuanto a la llegada de novedades. Por lo menos eso se deduce si repasamos los estrenos de esta semana. Concretamente, son unas 40 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, Apple TV, SkyShowtime, HBO Max y Disney+. Veamos.

Oasis

Creada por Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego | Reparto: Ana Garcés, Tomy Aguilera y Victoria Kantch

Serie de corte juvenil que nos lleva al complejo vacacional más VIP del país. Sin embargo, las vacaciones idílicas se ven interrumpidas por una misteriosa desaparición... de la que todo el mundo es sospechoso.

Estreno el jueves en Netflix (8 episodios)

Todos los estrenos

Netflix

Barriga llena (domingo)

Con la cabeza llena de miel (jueves)

Descubriendo a Forrester (jueves)

Encurtido en el tiempo (jueves)

El genio del amor (viernes)

Kanbei, el estratega (domingo)

El libro para colorear (viernes)

Maridos en acción (viernes)

El mensajero del miedo

Mensajes de voz para Isabelle (viernes)

Una película de Minecraft (sábado)

Oasis (viernes)

Sueños galácticos (jueves)

Te encontraré (jueves)

Várzea. Donde nace el fútbol (sábado)

Prime Video

Culpa Tuya: Londres (jueves)

Proyecto salvación (viernes)

Disney+

Movistar Plus

El bajo perdido de McCartney (viernes)

Balandau, viento salvaje (sábado)

El desastre del sumergible de Titanic (jueves)

El fantasma de mi mujer (domingo)

I was a teenage Sex Pistol (sábado)

La ironía del amor (miércoles)

Keeper (jueves)

Tony Blair (miércoles)

Filmin

A nuestros amores

Almost Love

Aprueba primero

Bajo el sol de Satán

Balandau, viento salvaje

La boca abierta

Canta con una chispa de armonía

Caravan

Dancing Queen: triunfando en Hollywood

Destino desconocido

Dragon Girl

El fantástico viaje de Margot y Marguerite

Lilly

Loulou

El niño, de Maurice Pialat

Nosotros no envejeceremos juntos

Queer Panorama

Tiempo de héroes

Time of monsters

SkyShowtime

Rosa Elettrica (jueves en SkyShowtime)

Rugrats, aventuras en pañales T2C (sábado en SkyShowtime)

Otros

Cadena perpetua (viernes en HBO Max)

Sugar T2 (viernes en Apple TV)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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