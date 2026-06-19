La nueva 'Scary Movie' incluía una escena que parodiaba al mayor fenómeno de la historia de Netflix, pero no pasó el corte

La saga de 'Scary Movie' parecía definitivamente cerrada y no había señales de regreso después de 'Scary Movie 5'. Pero la espera merece la pena cuando no eres tan consciente de ella y trece años después, la franquicia de parodias ha vuelto a la carga justo cuando a vuelto también la vuelta de 'Scream'.

El resultado es una nueva entrega que recupera la fórmula clásica, con una sucesión de sketches que usan el terror pop reciente como base para el humor. Y donde también ha llamado la atención una parodia que estaba anunciada y que finalmente no ha pasado el corte.

Humor y referencias constantes

La película, estrenada el 5 de junio de 2026 y dirigida por Michael Tiddes, cuenta con el regreso de Marlon Wayans, Shawn Wayans y Anna Faris, en una estructura que sigue la tradición de la saga: una historia mínima que sirve como hilo conductor para encadenar parodias de éxitos recientes del terror y la cultura pop. Entre las referencias visibles están las de su póster, donde aparecen figuras como M3GAN, Art el payaso o incluso la estética de 'Miércoles', reforzando ese espíritu de collage humorístico que tanto la caracteriza.

Sin embargo, no todas las parodias prometidas han pasado el corte final. Una de las más llamativas es la de 'El juego del calamar', que sí aparecía en materiales promocionales pero que no se ve por ninguna parte en la película. De hecho, se llegó a rodar una escena donde Ghostface era perseguido en una dinámica inspirada en el juego de “Luz verde, luz roja”, con los guardias de la serie interviniendo y eliminando al personaje.

Es más, aunque en el tráiler podía verse ese momento -con la protagonista gritando la consigna del juego y un remate humorístico con voz en off-, la secuencia no forma parte del montaje definitivo.

Esto no es raro y muchos avances incluyen a veces material descartado, pero en este caso sorprende especialmente que una de las parodias más evidentes haya quedado fuera del resultado final, sobre todo cuando otras referencias similares sí han sobrevivido. Aunque esto no le quita mérito a 'Scary Movie 5', que sigue estando en plena forma.

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