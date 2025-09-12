La película número 1 mundial desde el día de su estreno en streaming: un thriller con Denzel Washington que actualiza un clásico de Akira Kurosawa

Un secuestro inesperado, un dilema moral y la fuerza de un reparto liderado por Denzel Washington. 'Del cielo al infierno', la nueva película dirigida por Spike Lee, arranca con un gancho irresistible. En concreto, todo comienza cuando David King, un magnate musical en declive, recibe una llamada que cambiará su vida para siempre. Cree que su hijo ha sido secuestrado, pero pronto descubre que el rehén es en realidad Kyle, el hijo de su mejor amigo. Desde ese momento, la película se convierte en un intensísimo thriller que enfrenta a su protagonista con lo que está dispuesto a sacrificar por salvar a alguien que no es de su propia sangre.

Veinte años de ausencia

Estrenada en el último Festival de Cannes, la película reúne de nuevo al director y al actor casi veinte años después de 'Plan oculto'. Han trabajado juntos en clásicos como 'Mo’ Better Blues', 'Malcolm X' y 'Una mala jugada', y en este último filme han vuelto a demostrar por qué forman uno de los dúos más potentes de la industria del cine.

Junto a Washington, el elenco lo completan Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera y Elijah Wright, en una historia que también mezcla tensión policiaca, dilemas éticos y la mirada social tan propia de Lee. Por otro lado, Dean Winters, LaChanze y John Douglas Thompson añaden tensión a una trama como parte del grupo de detectives.

La película se estrenó el pasado 5 de septiembre directamente en Apple TV+, y el éxito fue inmediato. En apenas unos días, ya se ha convertido en la más vista de la plataforma en 101 países, entre ellos España, según Flix Patrol. Todo un récord que confirma que 'Del cielo al infierno' no solo es un regreso esperado, sino un thriller imprescindible de la plataforma.

