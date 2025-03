La película que Trump no quiere que veas ya está en streaming. Un inusual biopic nominado a los Oscars, lleno de mala baba y humor negro

Cuando salieron las nominaciones a los Oscars 2025, sorprendió encontrar a 'The Apprentice: la historia de Donald Trump' en varias categorías, teniendo en cuenta que el presidente de EE.UU. ha hecho todo lo posible por tomar acciones legales contra la película. No es de extrañar, ya que el retrato que hace de Trump no escatima en tirar de mala leche y humor negro, y ya lo podéis ver en streaming a través de Movistar Plus+.

El aprendiz

La película nos sitúa en la Nueva York de los años 70, donde un joven Donald Trump, segundo hijo de una adinerada familia, quiere hacerse un nombre en el mundo empresarial. Para ello, decide seguir las indicaciones de Roy Cohn, un despiadado abogado que le instruye para potenciar su ambición desmedida y sacar de ahí a alguien capaz de hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos.

'The apprentice: la historia de Donald Trump' es una cinta canadiense dirigida por Ali Abbasi (director de las fantásticas 'Border' y 'Holy Spider') y con un reparto encabezado por Sebastian Stan ('Pam y Tommy'), Jeremy Strong ('Succession') y Maria Bakalova ('Muerte muerte muerte').

Aunque Trump y sus abogados intentaron evitar que la película se distribuyera en EE.UU, no solo no lo consiguieron sino que además le han terminado cayendo varias nominaciones en los Oscars 2025, a Mejor actor principal y de reparto concretamente.

Pese a ser un biopic, no adolece de uno de los principales problemas que cargan algunas de las películas menos arriesgadas del género como lo es ese respeto reverencial hacia la figura que están representando (como si no quisieran romper la imagen idealizada que tenemos de ellas... en una historia que supuestamente pretende acercarnos a las personas detrás del mito).

Obviamente, la cinta no intenta blanquear a Trump pero tampoco necesita jugar la carta de demonizarlo artificialmente para que sintamos antipatía por él, ya que sus actos le retratan solos (como nos han demostrado películas como 'La zona de interés', retratar a la gente como personas normales y corrientes puede ser igual de escalofriante).

El guion nos presenta a ese Trump de los inicios como alguien mucho más inexperto y con unas características que, si se conducen por el camino en el que pueda darles rienda suelta, pueden llegar poco a poco a culminar en el ególatra peligroso que a día de hoy está (por segunda vez) al frente de todo un país.

Por supuesto, tira de comedia negra y muy mala baba para retratar al protagonista, con el punto justo de caricatura en algunos momentos, mientras va construyendo una evolución lógica y orgánica del personaje. Todo ello reforzado por la estelar interpretación de Stan y Strong (el segundo incluso mejor que el primero, si me preguntan).

El mayor punto fuerte del guion de Gabriel Sherman es, precisamente, no perder nunca de vista la clave de este personaje: no se trata de ningún genio del mal, sino alguien con el ego lo bastante grande (y mucho dinero, claro) como para llevar a cabo todo lo que se le pase por la cabeza y siempre haya quien le siga la corriente. La escena del implante de pelo es tan desagradable como ilustrativa de esa tesis.

Si bien creo que este director brilla más en el cine de género (y el ritmo a veces decae un poco), 'The apprentice: la historia de Donald Trump' es un relato mordazmente divertido sobre cómo el poder no se alcanza a base de inteligencia, sino de cultivar el suficiente narcisismo y privilegio. Si os la perdisteis en cines, podéis verla ahora que llega a streaming.

