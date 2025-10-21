HOY SE HABLA DE

La película de superhéroes que ha destronado a 'Superman' en HBO Max. Nadie daba un duro por este espectáculo de ciencia ficción y está arrasando

Con esto sí que no contaba nadie

Superman Derrotado
La nueva 'Superman' de James Gunn llevaba siendo la película número 1 de HBO Max desde su estreno en streming. Mundialmente sigue en lo más alto, pero en España nos hemos llevado una sorpresa terrible: 'Morbius' la ha destronado por sorpresa y ha conseguido el número 1 en nuestro país.

Es cierto que 'Superman' ya había sufrido cierto desgaste por llevar un tiempo prolongado disponible en HBO Max, pero seguro que nadie daba un duro porque el muy criticado espectáculo de ciencia ficción protagonizado por Jared Leto fuese a quitarle el número 1. Ni siquiera el posible empuje de 'Tron: Ares', que ha sido un espectacular fracaso en taquilla, hacía pensar en esa posibilidad.

De hecho, 'Morbius' ya había pasado por otras plataformas de streaming antes de sumarse al catálogo de HBO Max hace apenas unos días. Duramente criticada en su momento, hasta el punto de casi convertirse en un meme, esta inesperada victoria deja claro que todavía quedaba público con ganas de verla.

El director de 'Morbius' desvela por qué su película fracasó: "No buscaban un director que tuviera opiniones"
El director de 'Morbius' desvela por qué su película fracasó: "No buscaban un director que tuviera opiniones"

Además, Flixpatrol aclara que 'Morbius' lleva ya varios días siendo la película número 1 de HBO Max en España, por lo que no ha sido la curiosidad puntual lo que ha propiciado este éxito. ¿Quizá haya gente viéndola para tomársela a risa? No sería un fenómeno nuevo, pues ya pasó cuando se estrenó en cines, propiciando un relanzamiento en la gran pantalla que se pegó un tremendo batacazo.

Ahora habrá que ver cuánto le dura el empuje a 'Morbius' en HBO Max, pero por lo pronto ya ha conseguido algo con lo que nadie contaba.

