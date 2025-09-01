Hoy en TV, uno de los mejores westerns de la historia donde John Wayne sorprendió hasta a sus más íntimos colaboradores

En los tiempos clásicos de Hollywood, el western emergió como un fenómeno del que podían producirse cientos de películas y el público podía seguir enganchado a las mismas. Lo que dio espacio para algunos de los mejores artistas de desarrollar historias potentes además de ideas asombrosas, haciendo combinaciones esplendorosas en joyas como ‘Río rojo’

Más allá del río

Howard Hawks hace uno de los ejercicios de western imprescindibles de la mano de dos actores de la talla de John Wayne y Montgomery Clift, creando uno de los grandes éxitos de su época. Uno que se ha preservado como esencial en el género y en la historia del cine, y que hoy se va a poder ver en televisión a través de La 2 a partir de las 22 horas (también en streaming a través de Amazon Prime Video, de Filmin y de Movistar+).

El ganadero Tom Dunson ha sobrevivido tanto a la Guerra de Secesión americana como a varios intentos de asalto por parte de los nativos americanos. Con su hijo adoptivo se embarcará en una empresa jamás cometida anteriormente por ser prácticamente imposible: trasladar decenas de miles de cabezas de ganado desde Texas a Missouri.

Recientemente Martin Scorsese lanzó sus flores a la película mientras la ponía como visionado complementario a su propia ‘Los asesinos de la luna’. Es fácil entender cómo observando la relación que mantienen los personajes principales, inicialmente de amistad y luego familiar aunque también atravesada por el interés en una empresa común. Probablemente Hawks no tenía tantas ganas de hacer de esto un reflejo de la consolidación del poder colonizador estadounidense sobre el territorio, pero está latente en la historia.

Su factura, tan llena de artesanía suprema como de visión artística asombrosa, saca el máximo provecho de los códigos clásicos y de la aventura. Hasta de su propio reparto, con un Wayne tan asombroso que su íntimo colaborador John Ford, con el que había hecho varías películas antes, dijo que se sorprendió de comprobar que la estrella también sabia actuar y se lo había ocultado hasta entonces.

