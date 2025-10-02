Hoy en TV, una de las mejores películas de acción de Gerard Butler que lanzó una franquicia de 500 millones

El thriller para padres más alocado y grasiento ha quedado principalmente relegado al terreno independiente o incluso directo al alquiler, con unas pocas estrellas especializadas capaces de mantenerlo vivo aunque a escala reducida. Gerard Butler es de lo más destacados, ya que ocasionalmente es capaz de elevarlos a calidad de fenómeno como hizo en ‘Objetivo: La Casa Blanca’.

El poder en peligro

Una de las mejores películas de acción de su carrera, que lanzó una franquicia de tres entregas que ya ha recaudado más de 500 millones de dólares en conjunto. Con el director Antoine Fuqua, y en compañía de Aaron Eckhart y Morgan Freeman, lidera un explosivo artefacto que se puede ver hoy en televisión a través de La Sexta a partir de las 22:45 (también en streaming a través de Netflix y de Lionsgate).

Un terrible accidente se lleva la vida de mucha gente del entorno del presidente de los Estados Unidos, el agente del servicio secreto Mike Banning tiene que dejar su puesto ante la frustración de no haber hecho todo lo posible. Sin embargo, un nuevo ataque a la Casa Blanca le obligará a regresar a la acción para salvar al máximo mandatario.

Es tan elemental lo que hay en riesgo y lo que se cuenta que en el mismo año salió otra película con premisa casi idéntica y enfoque similar llamada ‘Asalto al poder’. Esta tenía recursos más limitados, pero eso jugó en su beneficio para no pasarse demasiado de rosca y, comercialmente, mantenerse en un rango donde poder resultar beneficioso sin dificultad.

Fuqua es un cineasta con artesanía muy evidente, además de tremendamente efectiva cuando el material va en su sintonía y no intenta ser más de lo que es. Sus limitaciones también saltan a la vista, haciendo que un intento de ser ‘Jungla de cristal’ para Butler nunca pase más allá de ser un intento, no una obra magistral en sus propios términos.

Pero sabe bien los botones que tiene que apretar para inyectar adrenalina al espectador, además de identificar siempre a la perfección cuando debe dejar todo a merced del poder estelar de Butler. Aquí consolida el tipo de película que lleva queriendo liderar la última década y pico, y funciona tan estupendamente que es difícil no sentirse entretenido de inicio a fin.

