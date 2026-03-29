Dos horas del mejor cine de ciencia ficción para adultos. Hoy en Netflix, una sensacional película de 171 millones

De vez en cuando hago un repaso a todos los títulos de catálogo que van llegando a Netflix por ver qué sorpresas me llevo, y ahora acaba de llegar una sensacional película de ciencia ficción que en su momento tuvo un éxito mucho mayor en Estados Unidos que en el resto del mundo. Me refiero a la muy recomendable '¡Nop!'.

Escrita y dirigida por Jordan Peele, '¡Nop!' supuso a su manera la culminación en cuanto a ambición a la primera etapa de su realizador. Sorprendió con su ópera prima 'Déjame salir', confirmó su talento con 'Nosotros' y con la película que ahora nos ocupa ofreció su trabajo más complejo hasta la fecha en todos los aspectos. Buena prueba de ello es que su presupuesto se disparó hasta los 68 millones de dólares cuando su tope hasta entonces habían sido 20.

Luego es verdad que '¡Nop!' funcionó bien en taquilla, especialmente en Estados Unidos, pero a la hora de la verdad es la película menos taquillera de las tres dirigidas por Peele con una recaudación mundial de 171 millones de dólares. Ahí el problema está en las inevitables comparaciones, pero 'Déjame salir' hizo 255 millones', mientras que 'Nosotros' se fue hasta los 256 millones.

Con la recepción por parte de la crítica nos encontramos ante algo similar, pues '¡Nop!' está muy bien considerada con un 83% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, pero también se queda por debajo de los dos anteriores trabajos de Peele. Por mi parte, reconozco que no sé exactamente cuál pondría mejor y peor, pero es que creo que sus tres largometrajes tienen un nivel bastante similar.

Por qué merece la pena '¡Nop!'

'¡Nop!' es una película con la que Peele quiere ir un paso más allá, abrazando esa tendencia al exceso que había mostrado más en 'Nosotros' que en 'Déjame salir' para ofrecer su trabajo más ambicioso. Eso es algo que también se percibe en un excelente acabado técnico, resultando fundamental la aportación de Hoyte van Hoytema en la fotografía. Es cierto que no luce tanto como en sus colaboraciones con Christopher Nolan, pero también que ayuda a que esta película tenga una gran energía visual.

Además, Peele vuelve a apostar por un cóctel de géneros que perfectamente podría haberse vuelto en su contra al crear un fuerte desequilibrio. No creo que sea para nada el caso, ya que en '¡Nop!' juega muy bien mezclando el humor y la intriga, introduciendo de paso elementos más propios de western. Y todo ello para crear una película en la que el terror y la ciencia ficción imperan por encima del resto.

Además, Peele también juega muy bien con las expectativas del público, tanto apostando por unos primeros minutos muy contundentes para luego tomárselo todo con más calma para construir el relato y las motivaciones de sus protagonistas. Eso sí, tampoco se olvida de echar el resto cuando llega el momento en un tramo final especialmente conseguido en este punto.

Una buena selección del reparto, siendo especialmente importante la dinámica entre los personajes de Daniel Kaluuya -en un personaje pensado inicialmente para Jesse Plemons, quien prefirió ponerse a las órdenes de Martin Scorsese en 'Los asesinos de la luna'- y Keke Palmer, y un preciso trabajo de dirección por parte de Peele redondean un guion quizá con una pequeña tendencia a la dispersión, pero sin que sea nada grave.

Si no la habéis visto aún, os recomiendo darle una oportunidad aprovechando que la tenéis disponible en Netflix. Y hasta podéis haceros una sesión doble, pues también encontraréis allí 'Nosotros'.

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