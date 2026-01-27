Netflix sabe el miedo que nos da que se carguen HBO, así que tienen una estrategia para que no pase

Llevamos algo más de un mes con las conversaciones sobre la adquisición de Warner por parte de Netflix que se produjo el pasado diciembre, y lo que parecía algo seguro está tardando en tener la luz verde definitiva. No son pocas oposiciones las que tiene la plataforma de streaming. De los organismos regulatorios a la opa hostil fallida que lanzó Paramount, aún no está todo dicho en una compra que puede cambiar la industria audiovisual.

Están también las dudas de los propios usuarios, temerosos de que Netflix pueda, entre otras cosas, manchar una marca HBO que lleva décadas establecida como sinónimo de calidad. El sello televisivo ha dado bandazos en los últimos tiempos, pero sigue produciendo algunos de los mayores éxitos del panorama y series galardonadas como 'Succession', 'Hacks' o 'The Last of Us'.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Desde Netlix vuelven a llamar a la tranquilidad. En una punzante entrevista en el medio Stratechery le preguntan a Greg Peters, co-CEO de Netflix, cómo pretenden retener el talento que hace a HBO único. Peters respondía confiado, y prometiendo para conseguirlo mantener intacto el equipo directivo actual de HBO (liderado por Casey Bloys) tras la adquisición. Su deseo es que con esto la máquina de HBO siga funcionando como hasta ahora, creando el espacio que desean sus creativos.

De cara al usuario está también la incertidumbre de qué esperar de con la plataforma. Los últimos años han estado protagonizados por rebrandings y reseteos del servicio tan frecuentes que hasta la compañía no ha tenido más remedio que tomárselo con humor. Era la asunción general que el trato acabaría llevando a la desaparición de HBO como plataforma, pero lo cierto es que ni la propia Netflix parece tenerlo claro ahora mismo, y Peters afirma que "es el tipo de cosas que queremos averiguar y sobre la que tenemos que reflexionar".

Si el equipo directivo se mantiene, el talento se mantiene y existe una posibilidad de que la plataforma se mantenga, ¿cuál es entonces el papel de Netflix en todo esto? Para la compañía se trata de "dar una mayor de audiencia" y un modelo de negocio "más robusto". Peters apunta en la entrevista que Netflix tiene más alcance internacional, con países como India en los que HBO aún no ha entrado. Lo cierto es que la distancia entre Netflix y el resto de plataformas sigue siendo muy holgada. El servicio de Peters y Sarandos tiene más del doble de suscriptores que HBO Max, y de hecho ya lleva un tiempo introduciendo series de la competencia como 'Sexo en Nueva York'.

Si bien parece beneficioso lo que puede ofrecer Netflix en el terreno del streaming, no queda tan claro de cara a la división cinematográfica. Pese a todo, a Warner Bros. le sigue yendo estupendamente con su negocio en las salas. En 2025 tuvieron un año redondo, con estrenos como 'Minecraft', 'Los pecadores' y 'Weapons', y cuesta pensar que no puedan salir perdiendo con el trato por esta parte.

En Espinof | Últimos días para ver en Netflix una de las películas que sirvió como prueba de casting para Daniel Craig antes de convertirse en James Bond y un thriller arrollador

En Espinof | Las mejores series de la historia de HBO