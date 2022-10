El nuevo gran éxito de Netflix vuelve a demostrar que las críticas negativas le dan igual al público

Netflix acaba de conseguir su nuevo gran éxito con 'La escuela del bien y del mal', una película que llegaba con la vocación de ser el inicio de una franquicia a lo 'Harry Potter'. Los datos de audiencia de su primer fin de semana dejan claro que esta adaptación de la novela de Soman Chainani ha convencido a un público que ha optado por ignorar las críticas mayoritariamente negativas.

En el caso de 'La escuela del bien y del mal' tenemos apenas un 36% de valoraciones positivas de la crítica en Rotten Tomatoes, una cifra muy similar a la de 'Black Adam', con la cual ha sucedido lo mismo. Además, si echamos un vistazo al Top 10 de películas más Netflix de la historia está claro que ser destrozado por la crítica no hace ningún daño a los largometrajes de la plataforma.

Tanto 'Alerta roja' como 'El agente invisible', 'Corazones malheridos', 'Imperdonable' y 'Mi primer beso 2' se quedan por debajo del 50% de críticas positivas, porcentajes que a duras penas supera 'No mires arriba'. Lo más probable es que 'La escuela del bien y del mal' también acabe colándose en ese Top 10 en el que solamente 'El irlandés' fue aplaudida de forma unánime por la crítica.

Y es que 'La escuela del bien y del mal' sumó 78,83 millones de horas reproducidas en apenas 3 días y para llegar al décimo puesto "solamente" tiene que alcanzar las 209,25 millones de horas en 28 días. Raro sería que no acabe colándose ahí, pero bueno, tampoco descartemos un colapso de interés durante su segunda semana, que al menos a mí me da la sensación de que es una película que quizá se esté viendo pero no he visto recomendarla a prácticamente nadie.

