Sólo tienes 5 días para ver en Netflix la mejor película de una de las sagas de ciencia ficción más famosas de la historia: 'Bumblebee'

Las franquicias son el principal motor de Hollywood, algo lógico si tenemos en cuenta que el mundo del cine no deja de ser un negocio que ha de dar beneficios. Eso no quita para que luego haya muchas formas de hacer esas superproducciones, desde títulos que tampoco pasaría nada si nunca hubiesen existido hasta cintas en las que nadie confiaba demasiado y que acaban siendo gratas sorpresas. 'Bumblebee' pertenece al segundo grupo y me gustaría avisaros de que solamente faltan 5 días para que abandone el catálogo de Netflix.

Estrenada en 2018, 'Bumblebee' tenía que enfrentarse al difícil reto de hacer olvidar al público el mal sabor de boca que había dejado 'Transformers: El último caballero'. Y es que la última aportación de Michael Bay a la saga marcó un punto de inflexión negativo en lo referente al interés del público, ya que apenas recaudó 605 millones de dólares cuando 'La era de la extinción' se había ido hasta los 1.105 millones.

Vuelta a las raíces

Por desgracia, 'Bumblebee' no logró enderezar el rumbo en taquilla y se tuvo que conformar con unos ingresos mundiales de 468 millones de dólares. Eso sí, fue una película mucho más barata, por lo que a la hora de la verdad dio muchos más beneficios que 'El último caballero'. Y lo realmente importante es que era una película muchísimo más satisfactoria que canalizó la energía de la sensacional 'El gigante de hierro' para ofrecer una aventura mucho más cercana en la que también sobresale el gran trabajo de Hailee Steinfeld.

De hecho, no me cabe duda de que su posterior fichaje por Marvel tuvo mucho que lugar con lo que Steinfeld consiguió aquí, pues su personaje tiene una frescura poco habitual en este tipo de producciones y además incluso logra tener una gran química con su particular coprotagonista. Todo eso redunda en que 'Bumblebee' recupera ese mezcla de encanto e inocencia que la saga fue perdiendo a marchas forzadas en aras de una sumisión total a la espectacularidad. Claro que de esto también hay aquí, pero más medido para que aporte al conjunto y no sea poco más que su única razón de ser.

Sospecho que el cambio tras las cámaras ayudó mucho a ello, pues 'Bumblebee' fue la primera película en imagen real dirigida por Travis Knight, uno de los fundadores del estudio Laika, compañía en la que también realizó la extraordinaria 'Kubo y las dos cuerdas mágicas'.

Si os habéis quedado con ganas de (volver a) verla, 'Bumblebee' estará disponible en el catálogo de Netflix hasta el próximo sábado 31 de mayo.

