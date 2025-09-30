Últimos días para ver en Netflix una de las mejores comedias de todos los tiempos. Una clase magistral de diálogo y humor visual con estatus de culto

Sabes que has hecho historia en el cine cuando un remake de un largometraje ha tardado más de una década en llegar a buen puerto y materializarse, ya sea con mayor o menor fortuna, en la gran pantalla, y dentro del terreno de la comedia, pocos ejemplos pueden ilustrar mejor esto que ese clásico del humor absurdo que estrenó David Zucker en 1988 bajo el título de 'Agárralo como puedas'.

Desde que la trilogía de spoof movies puso punto y final en 1994 con 'El insulto final', los intentos por resucitarla han estado a la orden del día, remontándonos a hace doce años cuando Hollywood tanteó a Ed Helms para sustituir al eterno Leslie Nielsen o, un lustro más tarde, se puso sobre la mesa un reinicio con Bill Hader interpretando al hijo de Frank Drebin.

Pistolas desnudas

Finalmente, hemos tenido que esperar a 2025, no con poco pavor, a que Akiva Schaffer haya obrado el milagro y nos haya dado una recuela a la altura en la que Liam Neeson, hasta cierto punto, se las apaña para llenar los zapatos de su predecesor, aunque siempre sin el nivel de genio que el infalible trío Zucker-Abrahams-Zucker sacó a relucir hace ya 37 primaveras.

Tras demostrar su dominio en el noble arte de provocar agujetas al público a base de carcajadas con joyas como la seminal 'The Kentucky Fried Movie', 'Aterriza como puedas' o 'Top Secret', los cineastas recuperaron su genial serie 'Police Squad!' en un reinicio cinematográfico —ya se estilaban por aquél entonces— que mantuvo el inmenso nivel de genio de los títulos mencionados y que, a día de hoy, continúa manteniéndose igual de fresco.

La genial parodia policiaca de 'Agárralo como puedas' se apuntaló sobre tres pilares clave que justifican por sí solos su estatus de película de culto, siendo el primero de ellos un reparto entregadísimo a la causa en el que Nielsen brilla con luz propia y donde George Kennedy, O.J. Simpson —glups— y Priscilla Presley cierran un cuarteto titular sin miedo alguno al ridículo.

No obstante, estos cuatro intérpretes no hubiesen sido suficiente sin la ingeniosa metralleta de diálogos delirantes marca de la casa y, sobre todo, sin una puesta en escena perfecta en su uso del segundo término, combinando la comedia visual de cinco tenedores con unos niveles de desquicie narrativo al alcance de muy pocos guionistas —"¡Que un lapón te muerda en los huevos, así es como yo quisiera morir!"—. Oro puro.

Si quieres disfrutar de una hora y media que, independientemente de lo que haya podido ocurrir, es inevitable que te alegre el peor día imaginable, sólo te queda hasta el día 2 de octubre para verla en Netflix antes de que abandone el catálogo de la plataforma.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025