Es una de las mejores películas de Steven Spielberg con uno de los inicios más impactantes de la historia del cine y puedes verla gratis en streaming por tiempo limitado

Muchas nos olvidamos de que en España tenemos RTVE Play, un servicio de streaming gratuito en el que tenemos acceso a multitud de series y películas. Algunos títulos suelen durar mucho allí, pero otros solamente están disponibles durante unos días, que es lo que sucede ahora con 'Salvar al soldado Ryan', una de las mejores películas de Steven Spielberg que podéis ver allí hasta este próximo viernes 7 de octubre.

Mucho más que un inicio memorable

Tras no estar a la altura de lo esperado un año antes con 'El mundo perdido' y 'Amistad', Spielberg mostró su lado más contundente en 1997 con una película que rápidamente se convirtió en una de las cimas del cine bélico de todos los tiempos. Su violento, fascinante e inmersivo arranque está considerado por muchos como la vez que el séptimo arte más se ha acercado a hacer sentir al espectador lo que se siente en el frente de batalla.

Luego es cierto que 'Salvar al soldado Ryan' baja un poco el nivel cuando plantea la curiosa misión que han de ejecutar sus protagonistas. Yo mismo me he preguntado en más de una ocasión qué sentido tiene arriesgar la vida de tantos hombres solamente por la posibilidad de salvar a una única persona, por lo que no me extrañaría que eso pueda sacar de la película a algunos espectadores. Pero es que la película ofrece mucho para que eso no suceda.

Destaca especialmente un reparto repleto de rostros conocidos, aunque no todos lo eran entonces, pues, por ejemplo, estamos ante la primera gran oportunidad de Vin Diesel en Hollywood. Eso sí, con un estupendo Tom Hanks al frente del reparto, siendo él quien capitanea una misión de rescate repleta de peligros.

Es en ese tramo intermedio donde 'Salvar al soldado Ryan' resulta algo menos estimulante, Spielberg vuelve a exhibir todo su talento en varias escenas memorables antes de que el último acto vuelva a hacer saltar todo por los aires, consiguiendo además un añadido extra emocional para terminar de redondear la función. Con razón la película acabó llevándose cinco Óscar, incluyendo el último galardón a la mejor dirección conseguido por Spielberg hasta la fecha.

Si se os escapa 'Salvar al soldado Ryan' en RTVE Play, siempre podéis recuperarla en Amazon Prime Video, pero claro, allí no tendréis acceso gratuito a ella.