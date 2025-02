José Luis Garci opina sin filtros sobre Karla Sofía Gascón y su candidatura al Óscar: "Debería estar nominado al mejor actor"

José Luis Garci la ha liado parda en su participación en la última entrega del programa radiofónico 'Cowboys de medianoche'. Acompañado por Luis Herrero, Inocencio Arias, Eduardo Torres-Dulce y Luis Alberto de Cuenca, el director ganador de un Óscar por 'Volver a empezar' ha asegurado que Karla Sofía Gascón debería estar nominada como mejor actor y no como mejor actriz por su trabajo en 'Emilia Pérez'.

"Porque es un hombre, ¿o no?"

El programa se centró en 'The Brutalist', la estupenda película protagonizada por Adrien Brody que también compite en los Oscars 2025, pero Garci quiso dedicar un momento a Gascón, envuelta actualmente en la gran polémica del momento por una serie de mensajes que publicó en redes sociales hace unos años y por ser la protagonista de 'Emilia Pérez', una de las películas más controvertidas de la temporada de premios.

Sobre Gascón, Garci empezó diciendo lo siguiente:

"Sin meterme en ningún tipo de polémica, nuestra compatriota, Karla (Sofía Gascón), está nominada a mejor actriz. Tendría que estar nominado al mejor actor, como estaba Dustin Hoffman por 'Tootsie'. Porque es un hombre, ¿o no?"

Sus compañeros de programa no tardaron en rectificarle y aclarar que la protagonista de 'Emilia Pérez' "es transexual. Era un hombre, ahora es mujer", le dijeron. Sin embargo, Garci insistió: "Pero no tiene los atributos del hombre, tiene los de la mujer, ¿o no se sabe?". Pese a los intentos por convencerle, el cineasta se mostró firme en su postura:

"Ya, ya, eso nos lleva a que la olimpiada de boxeo la ha ganado una señora que era un señor. Las 'mujeres mujeres' están en desventaja con un señor que… Yo no hablo de interpretación, ni me meto. Yo hubiera votado como mejor actor porque además hace los dos trabajos. Es él mismo cuando hace el personaje de un narcotraficante y luego es ella."

Personalmente, no estoy nada de acuerdo con la opinión expresada por Jose Luis Garci y creo que es propia de un persona retrógrada. No me olvido tampoco de lo que podría parecer más razonable de lo que argumenta, que Karla Sofía Gascón también da vida a un personaje masculino en 'Emilia Pérez', ya que Linda Hunt fue premiada con el Óscar a mejor actriz de reparto por dar vida a un hombre en 'El año que vivimos peligrosamente' y Hilary Swank ganó también como mejor actriz protagonista por 'Boys Don't Cry', donde su personaje, al igual que el de 'Emilia Pérez', también se operaba para cambiar de sexo. El premio se le da al actor o a la actriz en su respectiva categoría, independientemente del personaje.

Imagen de portada: Flixolé

En Espinof | Oscars 2025, dónde ver en streaming las películas nominadas: 'Dune 2', 'Del revés 2', 'No Other Land' y más

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más