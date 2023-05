'El proyecto de la bruja de Blair' tendrá una nueva secuela: la productora de la saga 'John Wick' resucitará la franquicia de terror found footage

La pionera del terror found footage 'El proyecto de la bruja de Blair' (The Blair Witch Project) apareció y cambió las reglas del género en 1999, generando posteriormente su propio universo expandido, que incluye mockumentaries, películas oficiales en 2000 y 2016, así como múltiples libros y videojuegos que han servido para profundizar su universo. Pero ahora parece que tendremos otra película de Blair Witch en el cine.

En busca de revitalizar una saga

El abril pasado se rumoreaba que Lionsgate estaba buscando relanzar la franquicia y Production Weekly trae una actualización esta semana que informa que Oliver Park ha sido contratado para dirigir "Untitled Blair Witch Sequel" para Lionsgate y, según informa, tiene como objetivo un rodaje a finales de verano/otoño. Park es el director británico detras de 'The Offering' de este año, una curiosa película de terror con raíces en la cultura judía que se quedaba debajo de sus posibilidades.

La productora adjunta al proyecto es Haxan Films, es decir, el equipo detrás de la Blair Witch Project original. Estos detalles no han sido confirmados por Lionsgate, pero tanto Daniel Myrick como Eduardo Sánchez figuran como productores, los guionistas y directores del clásico original que no estuvieron relacionados con la muy pobretona 'Blair Witch' (2016) de Adam Wingard, que no fue precisamente un gran éxito de taquilla.

Los directores de la película original nunca han perdido la esperanza de volver algún día a la franquicia para darle nueva vida, porque por extraño que parezca, los creadores Daniel Myrick y Eduardo Sánchez no han tenido oportunidad de aportar muchas ideas en ninguna de las siguientes películas, a pesar de tener una gran cantidad de sugerencias que nunca se han tenido en cuenta, algunas de ellas podéis verlas a continuación.

