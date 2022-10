La isla de las tentaciones 5: la expulsión de una pareja, la primera hoguera de confrontación y otras sorpresas que llegarán en la quinta gala

Anoche se emitió la cuarta gala de la temporada 5 de La isla de las tentaciones. El programa presentado por Sandra Barneda volvió a liderar las audiencias (aunque con unos números cada vez más menguantes) y dejó varios temas en el aire, como la primera hoguera de confrontación o la llegada de una nueva pareja a la isla.

Tres posibles expulsiones

Después de un tercer episodio con la primera hoguera completa, en esta segunda gala tuvo lugar el comienzo de la segunda hoguera de las chicas. Se vió prácticamente en su totalidad, con la reacción de las concursantes a las imágenes de sus novios, incluyendo el cabreo monumental de Claudia por no ver a Javi pegado a otras solteras... quien lo entienda.

Una de las primeras sorpresas fue la proposición de Laura. La concursante, harta de ver cómo la alarma verde de Mario salta cada dos por tres (aunque ella no ha perdido el tiempo con Adrián), decidió no ver las imágenes de su pareja y convocar una hoguera de confrontación. Sandra aceptó la propuesta, así que en el próximo episodio veremos el enfrentamiento entre Laura y Mario (o no, porque si Mario la rechaza, ella será expulsada automáticamente del concurso).

Otro giro digno de Shyamalan fue la llegada de Cristian al final de la hoguera. Al poco tiempo se le unió Ana y Sandra les presentó como la nueva pareja que entraba a concursar. ¿Qué pasa? Que para que ellos entren, otra pareja debe de salir al mismo tiempo y será decidida por los propios concursantes.

En cuanto a los líos que se traen entre manos, hay para dar y regalar: veremos si finalmente pasa algo entre Tania y Hugo (aunque si le sigue llamando "cotufita" y poniéndose en modo besugo, difícil lo veo), si Mario sigue yendo a saco con Valeria o si se lanza a los brazos de Carmen, si Paola entra en modo berserker y arrasa Villa Paraíso para que Andreu no le vuelva a cantar a ninguna chica que no sea ella... todo puede pasar.

La isla de las tentaciones se emite esta semana el jueves a las 22:50 en Telecinco y 'El debate de las tentaciones' se emite los lunes a las 22:45 en Cuatro.