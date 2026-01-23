Buenas noticias para los fans de 'NCIS' tras la dramática cancelación de 'Tony & Ziva'. El futuro de la saga acaba de quedar garantizado

Tenemos buenas noticias para los fans de la franquicia 'NCIS', ya que la cadena CBS acaba de anunciar la renovación tanto de 'NCIS' como de la precuela 'NCIS: Origins' y el spin-off 'NCIS: Sydney'. Un movimiento histórico que asegura el futuro de la saga policiaca.

Esta decisión de CBS supone que 'NCIS' llegará al menos hasta su temporada 24, mientras que 'NCIS: Origins' alcanza su tercera entrega y 'NCIS: Sydney' llega hasta su temporada 4. La que sí que se quedó por el camino fue 'NCIS: Tony & Ziva', cuya cancelación tras una única temporada fue anunciada este pasado mes de diciembre.

Por el momento, se desconoce cuándo podremos ver los nuevos episodios de 'NCIS', 'NCIS: Origins' y 'NCIS: Sydney'. Lo más probable es que lleguen en septiembre u octubre, con motivo del inicio de una nueva temporada televisiva, pero no conviene descartar que alguna puede acabar yéndose hasta enero o febrero de 2027 para llenar algún hueco de midseason.

Más series renovadas

Las renovaciones de estas tres series de la saga 'NCIS' no han sido las únicas anunciadas por CBS, pues 'Tracker', 'Elsbeth', el más reciente spin-off del universo iniciado en su momento por la estupenda 'The Good Wife', 'Matlock' y 'Georgie & Mandy’s First Marriage' también han asegurado su futuro por una temporada más.

