HBO ficha a Isabel Coixet: 'Foodie Love' será la primera serie de la directora

Poco a poco HBO Europe va afianzando su contenido propio audiovisual... y van apareciendo cada vez más series españolas. A la sabida adaptación de 'Patria' y '30 Monedas' de Álex de la Iglesia, hoy la compañía anuncia 'Foodie Love', la primera serie escrita y dirigida por Isabel Coixet.

En 'Foodie Love' Coixet contará la historia de un chico y una chica que se conocen a través de una app para encontrar pareja para amantes de la gastronomía y deberán ver si las superficiales coincidencias son suficientes para construir la historia de amor durarera.

La propia Coixet describe la serie así:

“FOODIE LOVE es la fusión de dos de mis pasiones: las historias de amor y la comida, a través de una historia de amor, desamor, dudas y comida, donde dos personajes se encuentran, se alejan y se reencuentran a través de un peculiar recorrido por cafés, bares, chiringuitos y restaurantes. Dos seres tímidos, fuertes, a ratos atormentados, a ratos despreocupados, que luchan por entenderse y entregarse el uno al otro. Dos seres apasionados por la comida que es, al principio de su historia, su terreno común. Todos los lugares que aparecen en la serie y todo lo que comen nuestros protagonistas es real. Su historia es ficción. Esta serie se nutre de todos los lugares en los que he estado, de todas las cosas que he probado. Y de muchas de las cosas que he vivido”