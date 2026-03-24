La mejor serie de ciencia ficción de Apple llega a su final. 'Para toda la humanidad' acaba de renovar por una temporada 6 y última

Contamos los días para que llegue la temporada 5 y desde Apple TV no han querido esperar al estreno y acaba de renovar una de las mejores series de ciencia ficción en emisión. La ucrónica 'Para toda la humanidad' (For All Mankind) tendrá una sexta y última temporada.

Una noticia que llega pocos días antes de que se estrene el primer episodio de la quinta entrega de la serie, que arribará el próximo viernes a nuestras pantallas con el primero de diez episodios. Esta temporada arranca en Marte con las consecuencias del robo del "Ricitos de oro" en lo que la humanidad empieza a mirar más allá del Sistema solar.

Marte(s) renovado

Ya os puedo adelantar (publicaremos la crítica próximamente) que el inicio de la temporada da todo lo que nos gusta a los fans de esta fantástica ucronía/historia alternativa de la carrera espacial en lo que ya se va viendo cómo se presenta cuando no toma las riendas una nueva (¿tercera ya?) generación tanto en Marte como en la Tierra.

Joel Kinnaman (quien ya está en el límite de lo que pueden llegar a envejecer a un personaje en maquillaje), Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña y Wrenn Schmidt siguen en esta temporada 5 como cabezas de cartel. Un reparto al que se unen Mirelle Enos, Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz e Ines Asserson.

Creada por Ronald D. Moore, Matt Wolpert y Ben Nedivi y con la labor de showrunners repartida entre estos dos últimos, 'Para toda la humanidad' ha sido una serie que temporada a temporada ha ido saltando décadas para contar qué hubiera pasado si la exploración del espacio hubiera tomado un rumbo completamente distinto con, por ejemplo, los soviéticos tomando la delantera.

Hablando de soviéticos, cuando termine la emisión de esta temporada 5 de 'Para toda la humanidad' tendremos el estreno ese mismo 29 de mayo del spin-off 'Ciudad de las estrellas' (Star City) en donde veremos la "cara B" de esta carrera espacial a través de un thriller paranoico que nos lleva al programa espacial de la URSS. Así que tenemos universo espacial para rato si deciden que esta sobreviva a la original. Eso espero, al menos.

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