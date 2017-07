La tercera temporada de 'Narcos' ya tiene tráiler y fecha: dará caza al cártel de Cali el 1 de septiembre

A raíz de la vorágine de cancelaciones que han sufrido las series emitidas en la gigante Netflix, que han dejado sin continuidad a 'Girlboss', 'The Get Down' de Baz Luhrmann, y a la especialmente llorada 'Sense8' de las hermanas Wachowski; hablar del formato episódico y de la plataforma de video on demand hace temer los peores presagios.

Podéis respirar tranquilos, ya que esta vez, Netflix nos trae buenas noticias que se unen a las renovaciónes de las animadas 'Castlevania' y 'F is for Family': nuevas que llegan con la forma de un avance en vídeo, imágenes recién salidas del horno y fecha de estreno de la esperada tercera temporada de 'Narcos', que podremos ver en nuestras pantallas a partir del próximo 1 de septiembre.

Tras la caída de Pablo Escobar, y tal como se sugirió en la segunda temporada, la nueva entrega de 'Narcos' pondrá al agente Peña tras la pista del cártel de Cali, uno de los más ricos y poderosos de la historia, dirigido por cuatro capos. Esto queda ampliamente confirmado, además de en el avance de 30 segundos que preside estas líneas, mediante una de las nuevas imágenes de la serie, en la que el oficial de la DEA interpretado de nuevo por Pedro Pascal señala al típico panel de corcho con fotografías —toma cliché—.

A continuación, os dejamos con el resto de imágenes que sirven de avanzadilla a una tercera temporada que, además de a viejos conocidos, reunirá a un buen puñado de caras nuevas que harán lo posible por que no echemos de menos a Wagner Moura en el papel del malogrado Escobar. El 1 de septiembre podremos juzgar por nosotros mismos si 'Narcos' achaca en exceso la pérdida del personaje.