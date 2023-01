'Astérix y Obélix: el reino medio': su tráiler demuestra que no solo los romanos estaban locos al ignorar los cómics originales

Durante años, la primera película en imagen real de Astérix se creyó perdida. En 1967, Goscinny y Uderzo escribieron el guion de un telefilm titulado 'Dos romanos en Galia' que ignoraba bastante a los dos galos y se centraba en los romanos Ticketbus y Prospectus. Han pasado 55 años desde aquella cinta y los galos siguen resistiendo irreductibles al invasor... Aunque cada vez se les nota más que el presupuesto ha ido menguando.

Historiaoriginálix

Desde que en 1999 se estrenara la más bien mediocre 'Astérix y Obélix contra César', con Christian Clavier y Gerard Depardieu como ambos galos, sus películas se fueron sucediendo una tras otra. Al menos hasta que en 2012, 'Astérix y Obélix al servicio de su majestad', ya solo con Depardieu resistiendo en el equipo, terminara con un sonoro fracaso de taquilla.

Ahora, diez años después, y tras el éxito de las estupendas versiones animadas en 3D (especialmente 'Astérix: La residencia de los dioses' era hilarante), la franquicia vuelve a intentarlo con una quinta parte titulada 'Astérix y Obélix: el reino medio' que, por primera vez en la saga de imagen real, no se basará en ningún cómic publicado anteriormente. En esta historia totalmente original, tendrán que ayudar a una princesa china, Fu Yi, mientras ambos amigos se enamoran de ella a la vez.

Astérix será Guillaume Canet y, por primera vez, Obélix no será Depardieu, sino Gilles Lellouche: la parte de actores reconocibles estará en los secundarios, con Vincent Cassel interpretando a Julio César y Marion Cotillard a Cleopatra. El tráiler, que tiene expresiones como "¿Qué mierda es esta?" y parece más una parodia de Astérix que un homenaje, no deja unas grandes expectativas, la verdad. No solo hay que ser valiente para intentar llenar los zapatos de Goscinny: también hay que ser muy bueno.