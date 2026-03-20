'Sonic 4' anuncia su fecha de estreno en un avance que confirma lo más importante: Jim Carrey volverá como el Dr. Robotnik

Parece que fue ayer cuando medio internet fue incapaz de conciliar el sueño después de ver una de las criaturas más aberrantes que el CGI ha podido concebir desde sus orígenes. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la primera versión del Sonic cinematográfico que, afortunadamente, terminó siendo sometido a un proceso de chapa y pintura que se tradujo en un rediseño muchísimo más acertado para un largometraje inesperadamente sólido.

Vuelve Carrey

De igual modo, cuesta creer que la adaptación del legendario videojuego de Sega se haya convertido en una de las franquicias recientes más rentables en menos de cinco año. Pero ojo, porque si pensabas que la cosa se iba a quedar en la trilogía, el director Jeff Fowler ya está rodando una 'Sonic 4' que se ha confirmado definitivamente con un teaser que anuncia todos los regresos a la gran pantalla que podremos disfrutar.

En cosa de medio minuto, el teaser nos deja ver, proyectados sobre varias gemas, al propio Sonic, a Knuckles, a Tails, a Shadow, a Amy y, lo que es más importante, al Dr. Robotnik de un Jim Carrey que volverá a la carga con una nueva dosis de, esperemos, delicioso histrionismo. De este modo, Ben Schwartz, Colleen O'Shaughnessey, Idris Elba, Kenau Reeves y Kristen Bell volverán a prestar sus voces a sus respectivos personajes animados, mientras que Ben Kingley y Nick Offerman llegarán con dos papeles aún por confirmar.

Del mismo modo, Richard Ayoade y Matt Berry también harán acto de presencia en dos roles que siguen siendo una incógnita, completando el elenco de seres humanos James Mardsen, Tika Sumpter y Lee Madjoub, que regresarán como Tom Wachowski, Maddie Wachowski y el Agente Stone respectivamente. Ojo, que este casting nos traerá la reunión de Schwartz o Offerman, que ya trabajaron juntos en 'Parks and Recreation'.

Sea como fuere, los detalles sobre la trama de 'Sonic 4', que se estrenará el 18 de marzo de 2027, se están guardando bajo llave. Lo que sí es de esperar es que, como vuelva a funcionar en taquilla, la franquicia, que ya ha sumado 1 210 millones de dólares sobre un presupuesto que ronda los 300 millones de dólares, va a estar muy lejos de terminar.

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