Uno de los mayores fracasos de la historia del cine de ciencia ficción presenta su inesperada precuela: tráiler de 'R.I.P.D. 2: Rise of the Damned'

Es lógico que en Hollywood no dejen de hacer secuelas, precuelas o spin-offs de aquellas películas que arrasen en taquilla, pero la cosa cambia cuando hablamos de grandes fracasos. Eso fue lo que pasó hace 9 años con 'R.I.P.D. Departamento de Policía Mortal', pero no ha sido suficiente para impedir que Universal saque adelante 'R.I.P.D. 2: Rise of the Damned', una precuela de la que ya podemos ver su tráiler.

Por ponerlo en perspectiva, 'R.I.P.D. Departamento de Policía Mortal' tuvo unas pérdidas que se dispararon hasta los 92 millones de dólares, incluso superiores a las que poco antes había tenido Warner con 'Linterna verde' -allí las pérdidas fueron de 75 millones-. Eso llevó a que la carrera de Ryan Reynolds, uno de sus grandes protagonistas, se tambalease y no se recuperara hasta arrasar con todo gracias a 'Deadpool'.

Como era de esperar, no hay ni rastro del protagonista de 'El proyecto Adam' aquí, pues estamos ante una secuela creada específicamente para el mercado doméstico con Jeffrey Donovan. Richard Fleeshman, Jake Choi, Kerry Knuppe y Stephanie Levi-John.

La historia de la película gira alrededor del sheriff Roy Pulsipher, nuevo agente del departamento de policía mortal que emprende una misión para impedir que un peligroso demonio abra un portal al inframundo.

Recordemos que esta improbable franquicia tiene su origen en el cómic de Peter M. Lenkov publicado por primera vez en 1999. Cuestión aparte es que su precuela vaya a utilizar algo de allí más allá de cuatro ideas genéricas...

Como apuntaba antes, 'R.I.P.D. 2: Rise of the Damned' está pensada para el mercado doméstico, por lo que se estrenará directamente en blu-ray y servicios digitales el próximo 15 de noviembre. Si os habéis quedado con ganas de más, en la web de Universal podréis ver sus primeros 8 minutos de forma gratuita.