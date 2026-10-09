Un actor de 'Star Trek' acusa a Ryan Reynolds de destruir su carrera: "Es un gilipollas arrogante que se cree por encima de los demás"

Ryan Reynolds es una de las mayores estrellas de Hollywood, por lo que es lógico que cualquier estudio preste especial atención a sus peticiones. El problema para el actor y especialista Todd Bryant es que en su caso fue exigir que este último fuese despedido de 'El espíritu de la Navidad', la comedia navideña que Reynolds protagonizó junto a Will Ferrell.

Bryant era por aquel entonces todo un veterano que había trabajado como doble para las escenas de acción de Ferrell en películas como 'Hermanos por pelotas', 'Los otros dos' o 'Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga', pero también había tenido una experiencia bastante amarga con Reynolds. Así lo recuerda Bryant en una entrevista concedida a Kjersti Flaa:

"Tenía un mal presentimiento"

No le caí bien desde el principio. Creo que ni se acordaba de que ya habíamos trabajado juntos en Green Lantern. Allí trabajamos juntos en una escena y fue un gilipollas arrogante que se cree por encima de los demás.

Allí su trato con Reynolds no fue más allá, ya que Bryant ejercía como doble en las escenas de acción para Tim Robbins, pero todo se complicó sobremanera en el rodaje de 'El espíritu de la Navidad', donde ejerció como coordinador de especialista: "Tenía un mal presentimiento porque siempre que coincidíamos se esforzaba en actuar como un gilipollas conmigo".

Bryant, cuyo papel más recordado como actor es el Capitán Klaa en 'Star Trek V: La última frontera', cree saber cuál es el problema de Reynolds: "Cuando alguien es así de arrogante, es algo que viene por sentirse inseguro. Ocultas la inseguridad con ego y arrogancia. Ese es el tipo de persona que es Ryan Reynolds".

Sin embargo, el rodaje de 'El espíritu de la Navidad' avanzaba y todo podría haberse quedado en una simple mala experiencia que contar a modo de anécdota. Todo cambió cuando se obligó a que todos los que trabajasen en la película se pusiesen la vacuna contra el coronavirus, algo a lo que Bryant se opuso:

He tenido problemas con vacunas en el pasado. Hicieron que desarrollara un asma muy fuerte durante mi infancia y adolescencia. Siempre creí que era culpa de las vacunas, así que soy reacio a cualquiera. Lo hago todo de forma natural. Así curé mi asma a través de diferentes técnicas, como el ayuno, una dieta saludable y eliminar ciertos alimentos.

Su propuesta fue solicitar que el estudio aprobase que quedase exento, ya que tampoco había contraído el covid. Además, rechazó la propuesta que le hicieron de recibir acreditaciones falsas de haber sido vacunado, algo que él mismo sabe que mucha gente hizo en Hollywood. Todo parecía ir normal hasta que empezó a preparar el rodaje de una escena y vio a Reynolds y Ferrell bien cerca:

Estaban a unos seis metros y estaban hablando sobre mí, mientras se reían. Sabían que no iban a aceptar mi petición y que me iban a despedir, que fue lo que sucedió al día siguiente.

Bryant aclara que recibió un mail de alguien muy cercano a Ferrell que le decía "fue Ryan Reynolds quien hizo que te despidieran", algo que fue secundado por varios miembros del equipo. Pero ya dio igual, porque Bryant había sido despedido y su carrera se hundió por completo, pues no ha vuelto a trabajar como especialista desde entonces.

Además, que haya hecho tan públicas sus acusaciones dudo que vayan a ayudarle, pues en la antigua Twitter ha llegado a asegurar que "Ryan Reynolds consiguió que me despidieran. Y no solo eso, sino que se aseguró de convencer a Will Ferrell para que lo secundara. El departamento de Recursos Humanos de Apple TV hizo lo suyo por teléfono. Los dos cobardes estaban juntos en el set la última noche que trabajé, hablando y sonriéndome desde lejos, sabiendo que habían cumplido su cometido. Felicidades a Ryan y Will por acabar con la carrera de un buen hombre".

Mucho me sorprendería que Bryant vuelva a encontrar trabajo en Hollywood como especialista, sin importar que previamente haya aportado su granito de arena a títulos tan importantes como 'Eduardo manostijeras', 'Matrix', 'Pearl Harbor' o 'Hellboy'.

En Espinof | Las 45 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026