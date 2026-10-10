Anne Hathaway da su veredicto sobre 'Digger', la película de Tom Cruise que no convence en taquilla: "Es brillante"

No todas las películas necesitan convencer a la taquilla para encontrar defensores. 'Digger', la comedia satírica protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro González Iñárritu, ha recibido un respaldo entusiasta de Anne Hathaway, que ha compartido su opinión en Letterboxd con una valoración de cinco estrellas.

"Me ha encantado esta película brillante. Es inteligente, psicodélica, agresiva, divertida y ambiciosa", ha escrito la actriz en la plataforma especializada en cine. Su comentario no se limita a elogiar la propuesta: también invita a los espectadores a darle una oportunidad y sacar sus propias conclusiones: "Merece la pena sacar tiempo para verla y decidir por uno mismo qué te parece". Su nota personal no deja lugar a dudas: un 10 sobre 10.

La publicación constituye la primera reseña de Hathaway en Letterboxd. Entre sus películas favoritas en la plataforma aparecen títulos como 'Hechizo de luna', 'Sucedió una noche', 'El espejo' y 'El hilo invisible', una selección variada que acompaña ahora su entusiasmo por la nueva apuesta de Iñárritu.

Mala perspectiva económica

El respaldo de la intérprete llega cuando 'Digger' afronta un comienzo comercial complicado. La película recaudó ocho millones de dólares en Estados Unidos durante su estreno y alcanzó los 20 millones a escala mundial. Además, obtuvo una calificación C+ en CinemaScore, que recoge las opiniones del público durante el primer fin de semana en cartelera.

Las perspectivas económicas tampoco son especialmente alentadoras. Según las estimaciones publicadas por Deadline, el filme podría acumular pérdidas cercanas a los 150 millones de dólares. Un posible tropiezo financiero para una producción encabezada por una de las mayores estrellas de Hollywood y un cineasta reconocido internacionalmente por películas como 'Birdman' y 'El renacido'.

En esta ocasión, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate del petróleo cuya actividad de perforación desencadena una catástrofe ecológica. La sátira cuenta con un reparto que incluye a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Emma D’Arcy y Sophie Wilde, entre otros.

Cruise también reivindica la película

El actor, que además ha participado como productor, ya expresó públicamente su satisfacción con el resultado pese a las cifras del estreno. En un mensaje publicado en Instagram, ha agradecido el trabajo colectivo y la oportunidad de realizar el proyecto.

Tom Cruise protagoniza 'Digger'

"Me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de crear esta película junto a artistas con tanto talento", ha afirmado. También ha destacado el compromiso del equipo: "La experiencia fue verdaderamente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que hemos creado".

Las palabras de Hathaway suman así una defensa destacada a una película que todavía debe encontrar su público. Su valoración no cambia los números de taquilla, pero pone sobre la mesa otra cuestión: el recorrido comercial de una obra y la experiencia que ofrece al espectador no siempre van de la mano.

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