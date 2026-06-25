Millie Bobby Brown revela cuál fue el destino final de su personaje en 'Stranger Things': "Les dije que mantengan la esperanza"

En televisión existe una regla de oro no escrita: un personaje nunca está realmente muerto hasta que no se vea su cuerpo. Esta idea ha servido para alimentar todo tipo de teorías de fans y debates y el final de 'Stranger Things' no ha quedado ajeno a esto. De hecho, muchos siguen creyendo que Eleven podría haber sobrevivido al enfrentamiento final con Vecna.

El destino de Eleven y el final de la serie

La ambigüedad del desenlace ha acompañado a Millie Bobby Brown en su primera gran gira de prensa tras el final de la serie, donde ha tenido que enfrentarse a la pregunta que todos parecen querer hacerle: ¿está Eleven viva o muerta?

De hecho, en una grabación del podcast Happy Sad Confused -cuyas declaraciones se recogen aquí-, Brown contó que, después de que se emitiera el último episodio, los creadores le enviaron un mensaje de texto para recordarle que no revelara el destino de Eleven.

"Nos dijeron: No se lo digas a nadie. Porque hicimos una especie de promesa secreta. Nadie más lo sabe. Solo nosotros tres. Y lo que hagamos con esa información, será decisión suya"

Brown siguió de cerca las reacciones en redes sociales junto a su esposo, Jake Bongiovi, tras el estreno del último episodio:

"Jake dijo: ¡Uy, están muy divididos [los fans]!. Y todo el elenco cree que estoy muerta", dijo Brown en tono de broma. “Primero, qué groseros. Es muy grosero por su parte. Algo de cierto hay en ello, seguro. ¡Están proyectando sus propias inseguridades! Es como decir: ¡Quieren que esté muerta! Pero yo les dije: ¡Tened fe!. Mantened la esperanza".

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